Radnici Uljanika zabrinuti, Uprava tvrdi da plaća neće kasniti

U pulskom brodogradilištu Uljanik pojavila se informacija da bi isplata plaća mogla ovoga mjeseca kasniti, odnosno da bi mogla biti isplaćena nakon roka predviđenog kolektivnim ugovorom

I dok u Upravi tvrde kako do tako nečega sasvim sigurno neće doći te kažu kako je samo riječ o nepotrebnom dizanju panike, sindikalisti upozoravaju.

'Obavješteni smo od Uprave da imaju teškoća s isplatom plaća za ovaj mjesec. Očekujemo maksimalni napor Uprave da to bude na vrijeme, iako nam je rečeno da neće sigurno biti u ponedjeljak 13. kao što je to uobičajeno, iako po kolektivnom ugovoru plaću moramo dobiti do 15., ali postoji mogućnost da to bude možda i dan kasnije zbog blagdana Velike Gospe. Razlog možemo samo naslućivati, ali to je sigurno nelikvidnost', kazao je za N1 Đino Šverko iz Sindikata Metalaca.