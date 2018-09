Provodi se kampanja za kreiranje idealnog odmora u Hrvatskoj

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) do kraja rujna provodi završnicu kampanje "Epic Week in Croatia-Last call", u sklopu koje turistima predlaže više od 200 aktivnosti, lokacija i drugih sadržaja za kreiranje idealnog odmora u Hrvatskoj, izvijestili su iz Glavnog ureda HTZ-a, dodajući da je ta kampanja ove godine dosegnula 50 milijuna ljudi

Završnica kampanje "Epic Week in Croatia - Last call", provodit će se kao i u prethodnim mjesecima na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram, na kojima se uz ostalo potiče pratitelje da sami iz ponuđenih aktivnosti kreiraju svoj dom u Hrvatskoj te da to objave na mrežama.