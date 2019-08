Proveli smo dan sa splitskim taksistima: 'Ljudi se mlate i otimaju za turiste, prtljaga leti u more... Ovako više ne ide'

Već drugo ljeto zaredom jedan je pojam posebno omražen među Splićanima: premda je upitno je li do kraja shvaćena u punom svom smislu, a još više radi li se o lažnom predstavljanju, 'liberalizacija' je postala riječ koju se masovno izgovara s prezirom, bijesom i rezignacijom. Ona je uzrokovala potpuni prometni kolaps u gradu, zbog nje gotovo svakodnevno izbijaju incidenti, razlog je zašto se građani osjećaju nesigurnije i njoj treba zahvaliti za lošu sliku koja iz Splita odlazi u svijet. U gradu čijim uskim i zakrčenim ulicama ljeti jurca čak tri tisuće taksija - a i to je, smatra se, konzervativna procjena - dogodilo se sve suprotno od onoga što se najavljivalo: niti je vožnja taksijem pojeftinila, niti je sigurnost u prometu povećana. Dapače

Teško je u jednom tekstu sažeti sve probleme oko taksija i sve rupe zakona kroz kojega je izmigoljilo tih nekoliko tisuća novih vozila na ulicama, pa ćemo se ograničiti na okom vidljive: diljem Splita niknula su ilegalna stajališta doslovno trgovima ili važnim prometnicama, autobusne stanice i ceste do trajektne luke začepljene su vozilima s reklamama, Splićani grintaju zbog vozača koji očigledno ne poznaju u grad i voze u pogrešnom smjeru ili gore od najsmotanijih turista, a doslovno na dnevnoj bazi događaju se ozbiljni incidenti, od kojih tek malobrojni dospiju u javnost. Ljudi se mlate i otimaju za turiste usred bijela dana, a nikakve kontrole naprosto nema. Bilo je i nekoliko teških prometnih nesreća koje su, umorni i nervozni, uzrokovali vozači koji su prošli kroz crveno svjetlo. Da, bilo je i poginulih.

Drugim riječima, u Splitu svi voze taksi: i Slavonci i Zagrepčani koji su se spustili na more u nadi da će zaraditi pristojan novac, i ozbiljni ljudi koji sjednu za volan nakon osmosatnog radnog vremena - od radnika do profesora i od liječnika do policajaca - a najviše je ipak golobradih mladića koji su očigledno tek naučili voziti. Neki od njih na mjesec ili dva iznajme automobil u rent a caru i daju se u biznis, drugi rade za velike prijevozničke tvrtke, treći do krajnjih granica koriste svoj 'kućni' automobil, a oni koji dođu sa strane u njemu doslovno spavaju i voze po petnaestak sati dnevno.

I puno je nervoze.