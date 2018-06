Kaos je počeo: Taksisti ‘začepili’ Dubrovnik i Split

Samo nekoliko tjedana nakon usvajanja novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, odnosno potpune liberalizacije tržišta taksi usluga, na terenu su se počeli demonstrirati prvi ozbiljni nedostaci. Posebno je kritično u Splitu i Dubrovniku, gradovima iz kojih su već ranije stizala upozorenja da će gubitak kontrole nad brojem taksi dozvola dovesti do prometnog kolapsa i kaosa na cestama

‘Nažalost, novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu , koji je omogućio liberalizaciju taksi tržišta, jučer je u svoj punini pokazao problem koji se dogodio i koji će se događati u našem gradu. Naime, u ovom trenutku na našim ulicama gotovo svako treće vozilo je vozilo Ubera , a velik broj navedenih vozila dolazi s područja drugih gradova, dok ujedno imamo najavu dolaska velikog broja taksi vozila s područja Zagreba. Sve gore navedeno uzrokovalo je potpuni kolaps prometa na području Dubrovnika, a ako se ovako nastavi, slične situacije ponavljat će se u budućnosti. Jer koliko god se jučer trudili u suradnji s policijom riješiti problem u prometu, to je bilo nemoguće zato što su bile blokirane apsolutno sve ključne ulice na gradskom području’, objavio je Franković.

U Dubrovniku se to dogodilo već u četvrtak poslijepodne, kada se potpuno zatvorio prsten oko gradske jezgre, dok je za udaljenost od Pila do Gruža umjesto uobičajenih desetak minuta bilo potrebno i dva sata. Gradonačelnik Mato Franković javno se ispričao građanima i između ostalog za nered optužio upravo nove taksiste.

Najavio je i mogućnost da se pojedinim gradskim prometnicama onemogući odvijanje ‘vanjskog prometa’, odnosno da se dozvole za to izdaju isključivo građanima Dubrovnika.

U Splitu je pritisak zasad nešto manji s obzirom na to da se radi o višestruko većem gradu, no primjetne su gužve i znatno veći broj prometnih prekršaja. U gradskoj upravi čak ne mogu sa sigurnošću kazati koliki broj taksija trenutno vozi gradskim ulicama. Naime, uz postojećih 189 dozvola posljednjih tjedana izdano je 80 novih, no svaka od njih može vrijediti za više automobila - pa je, recimo, Cammeo na jednu dozvolu doveo 30 novih vozila. Novim zakonom gradovima i općinama nametnuta je obveza izdavanja dozvola svakome tko je zatraži, odnosno tko posjeduje valjanu licencu.