Profesorica ekonomije: 'Ograničenja cijena su za mene krajnja besmislica'

Na novinarski upit koje je njeno mišljenje o ograničavanju cijena proizvoda, kazala je kako je protivnik mjere ograničavanja cijena osim kao nekakve privremene mjere koja se donosi u trenutku kada je prisutan "veliki šok".

Ta mjera je imala svoje vrijeme kada je mogla biti socijalna, kad smo imali šokove rasta cijena i onda je država morala nešto napraviti i ja sam to podržala, kazala je.

"Velikog šoka sada nema. Ograničenja cijena su za mene krajnja besmislica, to je politička odluka, s ekonomijom nema nikakve veze", rekla je Ivanov odgovarajući na pitanja novinara na marginama 5. konferencije o trgovini “Kupujmo pametnije - živimo zdravije”, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK).