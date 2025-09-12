Mijenjaju se ograničene cijene u trgovinama? 'Razgovaramo, još nemamo odluku'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je kako Vlada razmišlja o korekciji ograničenih cijena 70 osnovnih proizvoda. Do ukidanja neće doći, ali o kakvim se izmjenama radi, još nije poznato
Sljedećeg bi tjedna Vlada trebala donijeti odluku o novom paketu mjera, koji se tiče subvencioniranja cijena struje, plina i toplinske energije.
Već se uspjelo doznati kako bi se subvencije mogle prepoloviti, što bi značilo da bi i ušteda građana, u odnosu na tržišne cijene, trebala biti upola manja nego sada. Vaučeri će, potvrdio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjar za RTL, također ostati.
Mijenjat će se i ograničene cijene
No, Šušnjar je otkrio kako bi država mogla ponovno intervenirati i u ograničene cijene 70 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda.
'Što se toga tiče, razgovaramo još. Nemamo definitivnu odluku, ali prijedlog je da se u određenom smislu remodeliraju neke cijene koje su određene kao maksimalne. Podsjećam da smo mi odredili maksimalne cijene i da nitko ne brani trgovcima da idu ispod tih cijena. Međutim, pratimo kretanja na tržištu i možda ćemo remodelirati malo i tu odluku', rekao je ministar Šušnjar.
Istaknuo je kako se ograničene cijene neće ukidati, ali bi se mogle mijenjati 'u korist naših građana.'