Mijenjaju se ograničene cijene u trgovinama? 'Razgovaramo, još nemamo odluku'

Već se uspjelo doznati kako bi se subvencije mogle prepoloviti , što bi značilo da bi i ušteda građana, u odnosu na tržišne cijene, trebala biti upola manja nego sada. Vaučeri će, potvrdio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjar za RTL , također ostati.

Sljedećeg bi tjedna Vlada trebala donijeti odluku o novom paketu mjera , koji se tiče subvencioniranja cijena struje, plina i toplinske energije .

Mijenjat će se i ograničene cijene

No, Šušnjar je otkrio kako bi država mogla ponovno intervenirati i u ograničene cijene 70 osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda.

'Što se toga tiče, razgovaramo još. Nemamo definitivnu odluku, ali prijedlog je da se u određenom smislu remodeliraju neke cijene koje su određene kao maksimalne. Podsjećam da smo mi odredili maksimalne cijene i da nitko ne brani trgovcima da idu ispod tih cijena. Međutim, pratimo kretanja na tržištu i možda ćemo remodelirati malo i tu odluku', rekao je ministar Šušnjar.

Istaknuo je kako se ograničene cijene neće ukidati, ali bi se mogle mijenjati 'u korist naših građana.'