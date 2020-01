Prijatelji životinja progurali zabranu petardi, hoće li im uspjeti provesti i ideju o uvođenju poreza na pse?

Procjenjuje se da u Hrvatskoj, uz oko 375.000 čipiranih, 'legalnih' pasa, ima od 200.000 pa do milijun onih koji su prepušteni milosti i nemilosti svojih vlasnika te osim što u velikom broju slučajeva žive životom gorim od pasjeg, predstavljaju rizik i opasnost za druge građane. Psi bez vlasnika, necijepljeni i bez mikročipa, pošast su jednaka u gradovima i selima, dok su veliki problem u urbanim sredinama neodgovorni ljudi koji kupuju pse iz hira te ih se rješavaju na sve moguće načine kada shvate koliko posla i odgovornosti dolazi s kućnim ljubimcem. Je li rješenje za taj nered uvođenje poreza na pse?

Govorilo se tada i o uvođenju naknade za pse, a koju bi plaćali svi vlasnici i kojom bi se financiralo daljnje poboljšanje skrbi za odbačene životinje, no od toga se odustalo jer se građane nije htjelo opterećivati novim nametom. Danas, dvije godine kasnije, sva domaća skloništa za životinje su pred pucanjem jer su im kapaciteti puni, nove životinje više se nema gdje smjestiti, a interes udomitelja ipak nije takav da 'proguta' sve pse koji borave u skloništima, zbog čega Damir Skok , direktor zagrebačkog Zoološkog vrta i skloništa Dumovec, smatra da je došlo vrijeme da se napravi temeljita analiza stanja i efekata novog zakona, nakon čega treba vidjeti što dalje.

Prije dvije godine, kada je na snagu stupao novi Zakon o zaštiti životinja, njime su obvezani svi gradovi i županije da organiziraju smještaj napuštenih životinja kako bi se uredno i sistematski skrbilo o njima, a tada je zabranjeno i eutanaziranje životinja koje su provodile više od 60 dana u skloništima . Namjera je bila rasteretiti postojeća skloništa za životinje i potaknuti otvaranje novih kako bi se jednom zauvijek riješio problem što ga oduvijek stvaraju neodgovorni vlasnici čiji se psi ili nekontrolirano pare ili ih se 'rješavaju' tako da ih prepuste same sebi.

'Trenutačno je vrlo teško kažnjavati neodgovorne vlasnike pasa koji rade podjednako velike probleme i u gradu i na selu. Složen je to posao koji traži velik angažman veterinarske inspekcije, čak i policije, zbog čega je na terenu vrlo teško napraviti nešto konkretno. Zbog toga mislim da uvođenje naknade za pse sada ne bi promijenilo ništa jer je neodgovorne vlasnike praktički nemoguće natjerati da čipiraju i cijepe pse, pa bi isto tako bilo jako teško naplatiti im porez', kaže Skok te nastavlja:

Cilj novog zakona, kaže nam u razgovoru Skok, bio je odličan, no prema njegovim saznanjima, obveze otvaranja skloništa za životinje držao se tek manji broj jedinica lokalne samouprave, zbog čega su postojeća skloništa danas u problemima.

'Došli bismo u situaciju da bismo uveli novi namet svim građanima koji imaju čipirane pse i koji se dobro brinu o njima, dok bi prekršitelji zakona i dalje radili po svojem - puštali pse da se kote bez kontrole, rješavali ih se kako god znaju ili ostavljali pred vratima postojećih skloništa.' Osim toga, takva vrsta nameta dodatno bi opteretila uzgajivače pase, a koji su ionako pod velikim pritiskom raznih fiskalnih i parafiskalnih nameta.

No što onda napraviti, pitamo ga: 'Ova je tema vrlo osjetljiva i ljudi se vrlo često podijele u tabore 'prijatelja' i 'neprijatelja' životinja, što oteža svaku raspravu. Dodatno, u nekim jedinicama lokalne samouprave nema sluha za problem nezbrinutih životinja te se financiranje skloništa promatra isključivo kao trošak. U ovom trenutku najgore bi bilo napraviti neku ishitrenu odluku i prije svega treba provesti analizu na terenu, pobrojiti koliko skloništa imamo, kolike su potrebe za smještajem i koja rješenja možemo pripremiti za poboljšanje. Ali sve će to teško ići jer se javnost i prilikom donošenja novog zakona podijelila u tabore i naveliko raspravljala o temi poput obavezne kastracije, iako to uopće nije crno-bijela priča', zaključio je Skok.

Do stupanja novog Zakona o zaštiti životinja hrvatska skloništa imala su opciju eutanaziranja pasa nakon što bi proveli 60 dana bez udomljavanja. No te opcije više nema, iako je ona dopuštena u susjednim zemljama. Najbolji je primjer Slovenija, u kojoj se psi eutanaziraju nakon 30 dana u skloništu, dok je Srbija u puno većim problemima: ondje psi lutalice operiraju u golemim čoporima - procjenjuje se da ih samo u Beogradu ima nekoliko tisuća - a godišnje se u cijeloj zemlji prijavi i registrira više od 15.000 ugriza pasa.