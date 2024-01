Posrnuli div dobio rekordnu kaznu: Je li Bayeru najveća greška preuzimanje Monsanta?

Bayer s druge strane na temelju brojnih istraživanja i dalje negira da glifosat ima kancerogeni učinak te se planira žaliti na presudu. A izgledi da se kazna značajno smanji poprilično su dobri. Ipak, to ne mijenja činjenicu da se Bayer našao u teškoj poziciji u SAD-u te da će drama s glifosatom još dugo trajati.

Tijekom vikenda sud u Philadelphiji donio je presudu prema kojoj Bayer mora isplatiti odštetu od 2,2, milijarde dolara. Čovjek koji je obolio od raka okrivio je Bayerov herbicid Roundup, u kojem se nalazi sporni aktivni sastojak glifosat, oko kojeg se i u Europi dugo lome koplja . Najveća je to kazna na koju je Bayer osuđen u parnicama u vezi s ovim herbicidom. Bayerovi dioničari su pak u šoku – dionice tvrtke, koje su već zabilježile oštar pad , izgubile su dodatnih pet posto vrijednosti.

Bayer je 2018. za 63 milijarde dolara preuzeo proizvođača glifosata Monsanto, što je bila najveća investicija jednog njemačkog poduzeća u inozemstvu u povijesti. Zbog proizvoda Monsanta kompaniji je porastao promet, ali se bori i s velikim dugovima i tužbama, a u godini u kojoj ga je preuzela izgubila je i prvu parnicu.

Otad do danas Bayerove dionice izgubile su polovicu svoje vrijednosti. Dugo je to bila najvrjednija tvrtka na njemačkoj burzi, a i dalje je riječ o najvećoj njemačkoj farmaceutskoj tvrtki. No smjer u kojem je Bayer krenuo preuzimanjem Monsanta zadaje mnoge glavobolje dioničarima.

Fond za parnice se suši

U 2022. Bayer je doduše imao promet od preko 50 milijardi eura i ostvario rekordnu dobit od 4,15 milijardi eura, no polovica od toga otpada na agrarni sektor. Ali upravo agrarni sektor sada mu zadaje probleme.

I dok je 2020. uspio napuniti rezervu namijenjenu rješavanju tekućih i budućih parnica sa 16 milijardi dolara, novac iz tog razloga nedostaje na drugim mjestima, primjerice u farmaceutskom segmentu njihova poslovanja.

Važno je napomenuti da je Bayer iz tog 'fonda za parnice' dosad već platio 9,5 milijardi dolara. Krajem 2022. u njemu je ostalo još 'samo' 6,4 milijarde dolara.