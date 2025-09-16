Poljska će ponovno izvoziti perad u Kinu

Poljska i Kina potpisale su u ponedjeljak sporazum o izvozu peradi, izjavio je glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova, dodajući kako se Varšava nada da će isporuke ponovno krenuti u roku od mjesec dana
Kina je obustavila uvoz peradi iz Poljske u 2024. godini zbog pojave ptičje gripe.
U svibnju Varšava je suzbila virus H5N1, pokazuju podaci Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH). Vrijednost poljskog izvoza peradi u Kinu procjenjuje se na dvije milijarde zlota (470,69 milijuna eura).
Virus se u međuvremenu ponovo počeo širiti u Europi i od kraja kolovoza pojavu ptičje gripe prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal, Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.
Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, podsjeća Reuters.
Varšava i Peking razgovarali su i o kineskim dozvolama za izvoz rijetkih zemnih minerala u Poljsku i spremni su osigurati uvjete za trgovinu proizvodima dvojne namjene, u skladu s propisima, navodi se u zajedničkom dokumentu koji je u ponedjeljak objavilo kinesko ministarstvo vanjskih poslova.
Proizvodi dvojne namjene mogu se koristiti u civilne i u vojne svrhe.
Kina i Poljska spremne su potaknuti domaće tvrtke da istraže mogućnosti suradnje u promicanju poljske industrije električnih automobila, dodaje se u priopćenju.