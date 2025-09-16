Poljska će ponovno izvoziti perad u Kinu

Kina je obustavila uvoz peradi iz Poljske u 2024. godini zbog pojave ptičje gripe.

U svibnju Varšava je suzbila virus H5N1, pokazuju podaci Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH). Vrijednost poljskog izvoza peradi u Kinu procjenjuje se na dvije milijarde zlota (470,69 milijuna eura).

Virus se u međuvremenu ponovo počeo širiti u Europi i od kraja kolovoza pojavu ptičje gripe prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal, Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.

Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, podsjeća Reuters.