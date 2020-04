U sklopu radnog posjeta Istočnoj Slavoniji premijer Andrej Plenković s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković posjetio je poljoprivredni kompleks Mitrovac u Belju, koji obuhvaća farmu mliječnih krava, bioplinsku elektranu i staklenik za proizvodnju rajčica

'S poljoprivrednim potencijalom kakav ima Belje, ali i cijela Slavonija i Baranja, Hrvatska može proizvoditi dovoljne količine hrane, prije svega za svoje potrebe, ali i za izvoz. Belje sustavno ulaže u razvoj i jačanje vlastitih proizvodnih kapaciteta te kontinuirano proizvodi domaću hranu koja dolazi s naših oranica i farmi. Unatoč zahtjevnim okolnostima u kojima smo se našli, svi poljoprivredni radovi teku u skladu s planovima, a sve naše proizvodnje rade maksimalnim kapacitetima što najbolje pokazuju rezultati tvornica stočne hrane koje su u ožujku imale najveću mjesečnu proizvodnju u povijesti kompanije', rekao je Davor Bošnjaković, direktor Belja plus.

'Bioplinska elektrana od dijela sirovine s farme proizvodi električnu i toplinsku energiju koja se u stakleniku koristi za cjelogodišnju proizvodnju rajčice. Poljoprivredni komples Mitrovac tako ilustrira i temeljne odrednice poslovanja Belja - proizvodnju domaće hrane, sljedivost 'Od polja do stola' i održivost, koje su se u ovim izazovnim vremenima, pokazale izuzetno važnima za hrvatsko gospodarstvo', poručuju iz Belja ističući da obrađuju 20.000 hektara oranica i 650 hektara vinograda, proizvode 35 milijuna litara mlijeka godišnje te 35 posto hrvatske proizvodnje svinja i 14 posto hrvatske proizvodnje junadi.

U sklopu radnog posjeta Istočnoj Slavoniji premijer Andrej Plenković s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković posjetio i tvrtku Belje plus d.o.o. te obišao farmu Mitrovac, jednu od najvećih farmi muznih krava u Hrvatskoj.

'Mi smo to i učinili i kroz institucionalni rad, i kroz projekte i financiranje i sufinaciranje te niz drugih aktivnosti', rekao je premijer Plenković.

'Svi projekti koje smo stavili na stol i imali u pripremi, realiziraju se i u tijeku su, i to je najbitnije', kazao je Anušić, ocijenivši da su Slavonija, Barana i Srijem kroz istoimeni Vladin razvojni projekt dobili ogromnu šansu koja se ne smije propustiti.

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak u Osijeku da je Vlada do sada donijela niz kvalitetnih mjera i zakona u korist hrvatske poljoprivrede, a cilj je proizvodnja više hrane bolje kvalitete, te kvalitetniji život i veće zapošljavanje u ruralnim područjima.

I Vlado Čondić Galiničić, izvršni direktor za Poslovno područje Poljoprivreda u Fortenova grupi te ujedno predsjednik grupacije za poljoprivredu u Hrvatskoj gospodarskoj komori, naglasio je kako je koronakriza pokazala važnost domaće poljoprivredne proizvodnje i na nju povezane prehrambene industrije.

'To se saznanje može iskoristiti za jačanje nacionalne poljoprivredne strategije i upravljanje resursima. Sad je potrebno ozbiljno se strukturno odrediti što želimo i možemo proizvoditi u idućem razdoblju odnosno odlučiti se za proizvode u kojima težimo samodostatnosti i u tom se smjeru razvijati. Kao država možemo proizvoditi dostatno mesa, mlijeka, žitarica… jer imamo dosta prostora, iskustva, povijesnih znanja i ljudi koji žele raditi', rekao je Čondić Galiničić.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe je, između ostalog, Vladinoj delegaciji ukazao na činjenicu da je strateška odrednica Fortenova grupe da razvija regionalnu poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju domaćeg porijekla na svim tržištima na kojima radi, a u nabavci i prodaji stavlja naglasak na proizvode domaćeg porijekla. U koronakrizi je, naglasio je, predstavljala jednu od ključnih poluga u sigurnosti opskrbe tržišta najvažnijim prehrambenim proizvodima.

'Posebna prednost Fortenova grupe u tome je bila njezina regionalna rasprostranjenost i suradnja, jer su, unatoč globalnoj krizi, gospodarski tokovi unutar naše regije funkcionirali', rekao je Peruško i dodao:

'Kompanije poput Fortenova grupe mogu predvoditi jačanje ponude domaćih proizvoda na domicilnom tržištu, ali i u izvozu. Posebno to vrijedi u poljoprivredi i proizvodnji hrane jer za to imamo sve pretpostavke – nasljeđe, visoku kvalitetu proizvoda i potrošače koji su na takve proizvode navikli i visoko ih cijene. Stoga u intenzivnijem razvoju domaće proizvodnje treba računati na još jaču domaću potrošnju, a to onda postaje i snažan doprinos očuvanju gospodarske aktivnosti i radnih mjesta u Hrvatskoj.'