Pitate se kako Hrvatska stoji u ispunjavanju europskih ciljeva? Vjerovali ili ne, najbolji smo u - obrazovanju!

U godini u kojoj Hrvatska preuzima predsjedanje Europskom unijom zaključuje se desetogodišnja strategija EU-a za rast i zapošljavanje, u kojoj je postavljen niz ciljeva za poboljšanje konkurentnosti i produktivnosti Europe te podupiranje održive socijalne tržišne ekonomije. Provjerili smo u kojoj mjeri su ostvareni postavljeni ciljevi i kako u cijeloj toj priči stoji Hrvatska

U strategiji pokrenutoj 2010. dogovoreno je pet glavnih ciljeva za Europsku uniju do kraja 2020., koji uključuju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene (energiju), obrazovanje, socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva.

Izrazito loše stojimo i u zaposlenosti . Doduše, premašili smo skromno postavljen cilj od 62,9 posto zaposlenih u dobi od 20 do 64 godine, ali to postignuće ne može se smatrati uspjehom. Naime Hrvatska je sa stopom zaposlenosti od 65,2 posto na začelju EU-a, a nižu zaposlenost bilježe samo Grčka (59,5 posto) i Italija (63 posto). S druge strane, susjedna Slovenija premašila je ciljanu stopu od 75 posto, a u pojedinim europskim zemljama (Češka, Njemačka, Estonija) zaposleno je gotovo 80 posto promatrane populacije.

Od pet promatranih područja najbolje pokazatelje imamo u obrazovanju. Strategija Europske unije predviđa podizanje razine obrazovanja smanjenjem postotka mladih osoba koje rano napuste školovanje ispod 10 posto te poticanje dodatnog obrazovanja tako da najmanje 40 posto mlađe generacije završi neki oblik višeg i visokog obrazovanja.

U Hrvatskoj posebno iznenađuje izrazito nizak postotak (3,3 posto) osoba u dobi od 18 do 24 godine (uglavnom su to studenti) koji prijevremeno napuste školovanje. Nije potpuno jasno kako smo postigli ovako fantastičan rezultat s obzirom na velik broj studenata koji ne završavaju studij. Možda je kvaka u tome što je gornja granica za mjerenje dob od 24 godine, a poznato je to da naši 'vječni' studenti znatno duže zadržavaju studentska prava.