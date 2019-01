Hrvatska na čelu EU-a: Otkrivamo što će se događati u Zagrebu i tko je sve upleten u ovu ogromnu akciju

Za manje od godinu dana Hrvatska će preuzeti predsjedništvo Vijećem Europske unije, a u tom šestomjesečnom razdoblju imat će dvije glavne zadaće: Planirati i predsjedati svim sastancima u Vijeću, uključujući sastanke pripremnih tijela, te predstavljati Vijeće u odnosima s drugim institucijama EU-a, prvenstveno s Komisijom i Europskim parlamentom. Iz MVEP-a za tportal otkrivaju u kojoj su fazi pripreme za to 'dosta izazovno predsjedništvo', kako ga je unaprijed okarakterizirao premijer Andrej Plenković

'Imat ćemo novi Europski parlament, novu Komisiju, novog predsjednika Europskog vijeća. Nadam se da će do tada biti finaliziran višegodišnji financijski okvir i ako se uspije riješiti paket zakona o azilu, mogla bi se otvoriti tema proširenja. Ali moguće da sve to ostane na stolu i dočeka nas. Bit će to dosta izazovno predsjedanje, to je sad sasvim jasno', rekao je Plenković nakon prosinačkog samita EU-a u Bruxellesu.

Europa će do tada imati i novog glavnog tajnika Vijeća Europe, a među četvero kandidata za tu funkciju je i šefica hrvatske diplomacije Marija Pejčinović Burić. U lipnju će se znati tko je odabran, a uspije li potpredsjednica hrvatske Vlade izboriti mandat koji počinje 1. listopada, Plenković će imati dodatnu zadaću - pronaći novog čelnika MVEP-a svega nekoliko mjeseci prije početka hrvatskog predsjedanja. Naravno, za premijera bi to bila slatka briga jer bi imao 'svog čovjeka' na čelu ugledne i utjecajne europske organizacije s 47 zemalja članica, čiji je glavni cilj jačanje suradnje i jedinstva na europskom kontinentu te promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i demokracije i vladavine prava.