EU u 2019. ulazi s velikim problemima

Europska unija ulazi u 2019. godinu s brojnim problemima, ali i s ambicijama da na neformalnom summitu u svibnju u rumunjskom gradu Sibiuu usuglasi strategiju djelovanja u idućih pet godina

Građani 27 zemalja članica EU-a izići će na izbore od 23. do 26. svibnja kako bi izabrali novi saziv Europskog parlamenta. Zbog odlaska Velike Britanije bira se nešto manji broj zastpnika, 795 umjesto 751.

Komisija očekuje da se čelnici 27 zemalja članica izjasne koji od pet mogućih scenarija o budućnosti EU-a do 2025. godine žele. Opcije su objavljene u "Bijeloj knjizi o budućnosti Europe" - održavanje statusa quo; EU samo kao jedinstveno tržište; Europa s više brzina; EU s manje ovlasti, ali efikasnija; EU koja će u više područja raditi zajedno.

Međutim, to je i dalje prilično sporno jer se mnogi ne slažu s tumačenjem da jedan od vodećih kandidata automatski mora biti izabran. Europsko vijeće , najviše političko tijelo EU-a koje okuplja šefove država ili vlada, ne želi se odreći svoje nadležnosti da autonomno predlaže svoga kandidata i izvan kruga onih koji su se natjecali kao "spitzenkandidati".

Srednjostrujaške stranke, Europska pučka stranka (EPP) na desnom centru i Stranka europskih socijalista (PES) na lijevom centru dosad sada su uvijek osvajale natpolovičnu većinu, ali trendovi ukazuju kako bi na izborima 2019. mogli pasti ispod 50 posto mjesta u Europskom parlamentu pod velikim pritiskom novih snaga od krajnje ljevice do krajnje desnice, što znači da bi im za većinu mogla trebati još jedna ili dvije stranke.

Nakon što se konstituira novi Europski parlament u lipnju ili srpnju, predloženi predsjednik EK kreće u konzultacije sa zemljama članicama o sastavu Komisije. Svaka članica daje po jednog povjerenika. Svi povjerenici moraju proći saslušanja pred nadležnim odborima Europskog parlamenta, a nakon toga Europski parlament na plenarnoj sjednici potvrđuje novu Komisiju, koja bi trebala preuzeti dužnost 1. studenoga 2019. godine.

Do 1. prosinca, kada istječe zadnji mandat predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku i trebat će izabrati novog čelnika najvišeg političkog tijela Europske unije. Predsjednik Europskog vijeća bira se na mandat od dvije i pol godine s mogućnošću jednog reizbora. Do sada je to uvijek bio slučaj i prvi predsjednik Herman Van Rompuy i Donald Tusk izabrani su dva puta.

Brexit i dalje s neizvjesnim ishodom

Europska unija bi iduće godine trebala imati članicu manje, iako se tu ne mogu isključiti iznenađenja. Stvari s izlaskom Velike Britanije još nisu gotove. Moguća su tri scenarija - uredan brexit prema dogovorenom sporazumu o razdruživanju, brexit bez sporazuma ili čak ostanak u EU-u.

Bruxelles i London uspjeli su teškom mukom dogovoriti sporazum o razdruživanju, ali njegova ratifikacija u britanskom parlamentu krajnje je neizvjesna.

Glasovanje je odgođeno za siječanj kako bi premijerka Theresa May dobila na vremenu da osigura većinu u parlamentu. Ne isključuje se niti mogućnost izvanrednog summita EU u siječnju kako bi se britanskoj vladi dala dodatna jamstva, ali bez mijenjanja već dogovorenog sporazuma. Ali pitanje je koliko bi bilo kakva pomoć EU-a pomogla u rješavanju potpunog kaosa koji vlada u Londonu po tom pitanju.