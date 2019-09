Pavić: 'Projekt 'Slavonija' je realan i podiže kvalitetu života

U nastavku 9. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem ministar regionalnoga razvoja i EU fondova Marko Pavić je ocijenio da je Projekt "Slavonija, Baranja i Srijem" itekako "realan i prisutan, razvija Slavoniju i Baranju te pomaže građanima i diže kvalitetu života"

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković izvijestila je kako su kroz program ruralnog razvoja za pet slavonskih županija ugovoreni projekti vrijedni 4,1 milijardu kuna, od čega najviše u Osječko-baranjskoj županiji - 37 posto ukupno ugovorenih financijskih sredstava.

Dosad su u Slavoniji preko programa ruralnog razvoja ugovorena 884 projekata razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava, vrijedna gotovo 100 milijuna kuna. Kroz program ruralnog razvoja u Slavoniji i Baranji trenutačno se grade 54 dječja vrtića, 41 farma, 15 plastenika, 34 nova trajna nasada, 31 objekt za preradu, pet sustava natapanja te 15 projekata obnovljivih izvora energije i 406 projekata modernizacije ili nabave nove opreme, istaknula je ministrica Vučković.

Objasnila je kako se jedan dio ulaganja odnosi na investicije u lokalnu infrastrukturu, ceste, društvene i vatrogasne domove te projekte vodopskrbe i odvodnje, a dosad su u Slavoniji ugovorena 282 takva projekta i potpora je vrijedna 694 milijuna kuna.

Od prošle sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem preko programa ruralnog razvoja ugovoreni su novi projekti vrijedni 830 milijuna kuna, a isplaćeno je 430 milijujna kuna, dodala je.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izvijestio je kako je u razvoj komunalnog standarda općina i gradova u zadnje dvije i pol godine uložen 31 milijun kuna za energetsku obnovu škola, vrtića i bolnica. Njihovi osnivači s ministarstvom su ugovorili 585 milijuna kuna nepovratnog novca, a u programu subvencioniranih stambenih kredita dosad su ugovorene subvencije od 10,2 milijuna kuna.

"Subvencije stambenih kredita nisu samo novci, već su to i mlade obitelji koje su tako riješile svoje stambeno pitanje. U Slavoniji se tako kupilo ili se gradi 547 kuća i 335 stanova. 2018. godine imamo porast od 97 posto korisnika subvencioniranih kredita u odnosu na 2017. U tim se obiteljima do sada rodilo 152 djece, i to je prava demografska mjera s kojim ćemo nastaviti", poručio je Štromar.

Najavio je kako se 10. rujna otvara novi natječaj za subvencionirane kredite, a za tri do četiri mjeseca očekuje se nova alokacija i oko milijardu eura za projekte energetske obnove javnih i višestambenih zgrada, i bit će ponovno otvoren natječaj.

Sjednica će završiti raspravom i zaključcima radi što djelotvornije provedbe tog projekta, a nakon toga bit će potpisano 17 ugovora za realizaciju projekata u Slavoniji, Baranji i Srijemu, vrijednih 232 milijuna kuna.