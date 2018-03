Pat-pozicija u Dalekovod proizvodnji, radnici i menadžment svaki u svom rovu

Četvrti dan je kako štrajkaju radnici Dalekovod proizvodnje, tvrtke unutar Dalekovod grupe. Suprotstavljene strane još uvijek su daleko od dogovora oko novog kolektivnog ugovora. Uprava firme očekuje novi prijedlog sindikata, dok radnici smatraju kako bi menadžment trebao izaći s novom ponudom

Ivica Bajlović , predsjednik Sindikata proizvodnje Dalekovoda i predstavnik radnika u Nadzornom odboru, rekao je za tportal kako su spremni ići do kraja.

Dalekovod proizvodnja je prije nekoliko godina izdvojena u samostalnu tvrtku unutar Dalekovod grupe . Bajlović smatra kako je to jedan od razloga njezinog lošeg poslovanja.

'Nije istina to da smo sugerirali našim članovima da ne sudjeluju u štrajku. SNH nije službeno pokrenuo štrajk, ali svaki radnik Dalekovoda u njemu može slobodno sudjelovati . Nadam se kako će se početkom idućeg tjedna Uprava i radnici uspjeti dogovoriti jer štrajk ne koristi nikome. Svaki dan štrajka košta i nosi gubitke. Uprava Dalekovod proizvodnje mora izaći s novim prijedlogom', istaknuo je Kosić.

Siniša Kosić , regionalni povjerenik SNH-a, to je opovrgnuo za tportal.

'U 100-postotnom smo vlasništvu Dalekovoda d.d. i matici plaćamo najam prostora u Velikoj Gorici i Dugom Selu, u kojem se nalaze naši pogoni. Sve do 2016. bili smo u plusu da bi nova uprava rekla kako je to sve bilo napuhano. Tvrde kako je bilo kalkulativnih pogrešaka i da zadnje tri godine radimo s gubicima. Više ne znamo kome vjerovati. Moguće je da se sve to radi kako bi se proizvodnja ugasila', mišljenja je Bajlović.

Prema računici Uprave na čijem je čelu Gordan Kolak, Dalekovod proizvodnja je od 2015. nakupila gubitke od 35 milijuna kuna. Zbog toga je odlučila ići u restrukturiranje i to, kako su istaknuli, 'usklađivanjem visina plaća s mogućnostima kompanije'.

Prema njihovom planu, masa plaća bi se smanjila između jedan i osam posto.

'Unutar tog prosjeka najboljim i najučinkovitijim pojedincima plaća će narasti, većem dijelu radnika ostaje podjednaka, a nekima će se smanjiti', priopćeno je iz Uprave.