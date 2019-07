Ovo bi vas moglo zanimati ako ste klijent HPB-a

Stambeni kredit u HPB-u od 1. srpnja uz kamatnu stopu od 2,90%, nenamjenski 5,25%; u prvih pet mjeseci odobreno više od 700 milijuna kuna stambenih i nenamjenskih kredita

Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2019. snizila je kamatne stope na kredite građana s promjenjivom kamatom, priopćili su iz ove banke.

Za klijente HPB-a to znači kamatnu stopu već od 2,90% za stambeni kredit uz valutnu klauzulu u eurima i 3,30% za kredit u kunama. Osim toga, Banka do kraja rujna za korisnike stambenih kredita snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine. Stambeni krediti kao i do sada odobravaju se na razdoblje do 30 godina, a najveći iznos je 265.000 eura, odnosno 2.000.000 kuna.