Orban najavio pomoć i ugostiteljima - evo koliko će ga to koštati

Vlada će time poduprijeti likvidnost restorana, a planira im i smanjiti porezne obveze odredbom prema kojoj će do petine njihovog prihoda tretirati kao naknadu za uslugu.

Mjere bi trebale ojačati financije restorana nakon podizanja minimalne plaće na početku godine za 11 posto.

Paket uključuje i upola niži turistički porez i ukidanje nameta na potrošnju u segmentu zabave za tvrtke čija vrijednost ne prelazi jedan posto godišnjeg prometa, izvijestila je financijska web stranica portfolio.hu, pozivajući se na izjave ministra gospodarstva Martona Nagyja na brifingu.