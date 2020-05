S odvjetnikom predsjednika uprave Hrvatskih Šuma Krunoslava Jakupčića, Vladimirom Terešakom razgovarao je RTL Danas. Jakupčić je jučer priveden u sklopu akcije 'Vjetroelektrana' u kojoj je uz njega privedeno i još nekoliko poduzetnika i dužnosnika od kojih je najpoznatija sada već bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave i bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac kojoj je, uz još četvero uhićenih, određen jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

'Pritvaranje je Jakupčića teško pogodilo i nanijelo mu nesagledivu reputacijsku štetu. Kako njemu, tako i njegovoj obitelji, a i Hrvatskim šumama na čijem je čelu. Prema njegovim riječim i što mi je govorio privatno, a i ono što je iznosio u obrani, postojao je pritisak da se primijeni nova regulativa prilikom obračuna naknade koja bi bila daleko povoljnija za društvo C.E.M.P. od one koja je vrijedila u vrijeme potpisivanja ugovora', rekao je Terešak.

'No, on na to nije pristao i ukupno je naplaćeno za služnost za korištenje državnog šumskog zemljišta šest milijuna kuna od društva C.E.M.P.', otkrio je Terešak te dodaje da se u ovom slučaju nije dogodilo ono što je tražio investitor.

'Ne to se nije dogodilo. Upravo suprotno, Jakupčić je postupao po pravilima koji su vrijedili u vrijeme sklapanja ugovora i naplatio je svih šest milijuna koje je to društvo bilo dužno od 2015. godine, a bivša Uprava nije poduzela ništa da taj iznos naplati', rekao je.