Stari vijadukt Morandi u Genovi kolabirao je u kolovozu 2018., usmrtivši 43 osobe i zdrobivši stanove 600 ljudi. U samo devet mjeseci konstrukcijskih radova dovršena je nova strateški važna poveznica Italije i Francuske, na čemu je danonoćno radilo 500 ljudi, s jedinim predahom za Božić, ne prestajući ni zbog kaosa uslijed pandemije korone. Građeno u vrijeme u kojem je zemlja proživljavala dramatične trenutke, djelo arhitekta Renza Piana (projektirao je londonski Shard) postaje simbol 'uskrsnuća Italije', ali i povratak ugleda poljuljanoj talijanskoj mostogradnji. Most se u promet stavlja u srpnju

Most Morandi, službenog imena Viadotto Polcevera , stoga se izdigao u središtu potpuno nove mreže autocesta, spajajući Milano i Torino na sjeveru s turističkim središtem Ligurske rivijere, zaobilazeći zagušeni centar Genove i dovršavajući obalni magistralni put od južne Francuske do Toskane. Njime su se Talijani potvrdili kao sila u mostogradnji, a konstruktor Riccardo Morandi cijenjen je kao 'inženjer nevjerojatne kreativnosti i najbolji dizajner mostova kojega je Italija ikada imala'.

U to doba čudo talijanskog graditeljstva doživljeno je kao uskrsnuće Italije nakon mračnih fašističkih godina, ali prije svega kao rođenje moderne Genove. Što je ovaj vijadukt i pola stoljeća kasnije značio za gospodarstvo grada, dokazuje izjava gradonačelnika Buccija da svaki dan bez mosta Genovu košta šest milijuna eura.

'Najljepši, najveći i najhrabriji od svih mostova u zemlji', Morandi je tako izdržao tek 51 godinu. Istraga još traje, no pretpostavlja se da bi glavni uzroci katastrofe mogle biti greške u konstrukciji, korozija uslijed zagađenja i slanosti morskog zraka te neodržavanje. Pri gradnji Morandija prvi put korištene su nove tehnike i materijali poput prednapregnutog betona, kojim su bili zaštićeni čelični kablovi, posebno dizajnirani da izdrže napregnuća. Zahvaljujući tomu, most je bio lakši i snažniji, s minimalnim utroškom skupog čelika, ali već nakon dvadeset godina primijećena su napuknuća i korozija te je prije 25 godina zaključeno da mu je potrebna temeljita obnova. No tvrtka zadužena za održavanje, Autostrade per l'Italia, natječaj je raspisala tek u travnju 2018., ali most nije dočekao jesen, kada je trebala započeti obnova.