Talijanska vlada odobrila je u četvrtak korištenje mobilne aplikacije za praćenje kontakata zaraženih u borbi protiv koronavirusa

Vlada je rekla da se građane koji odbiju koristiti aplikaciju, neće kazniti ni na koji način. Dodaju da će samo javne i državne institucije pohranjivati i obrađivati podatke iz aplikacije. Aplikacija bi trebala biti spremna do sredine svibnja, javljaju mediji.

Vittorio Colao, bivši izvršni direktor Vodafona i šef vladinog savjetodavnog odbora kaže da ju je 'važno lansirati do kraja svibnja'. 'Ako je svi ili gotovo svi budu imali do ljeta, to će biti dobro. U protivnom neće biti velike koristi', rekao je Colao u srijedu za Corriere della Sera.

Italija je jedna od najviše pogođenih zemalja u pandemiji koronavirusa, s 27.682 mrtvih i 203.591 zaraženih od srijede.