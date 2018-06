Nogomet je odmakao daleko od zabave, pogledajte kolike milijarde okreće 10 najvećih klubova

Prihodi koje ostvaruju nogometni klubovi proteklih godina dodatno su promijenili strukturu u korist medijskih prava i drugih komercijalnih izvora, dok se od ulaznica za susrete danas ostvaruje manje od petine zarade

Slučaj odbjeglog Zdravka Mamića poslije osude domaćoj je javnosti ovih dana mogao poslužiti za to da se ponovo podsjeti koliko se profesionalni sport u posljednja dva do tri desetljeća iz kategorije zabave i relaksacije pretvorio u čistu gospodarsku djelatnost. Iznosi koje zarađuju pojedini sportaši i cijene njihovih transfera brojke su koje najčešće najviše odjekuju u medijima i javnosti, no pomalo u sjeni velebnih stadiona okreće se puno obilniji biznis.

U sportu se danas tako, osim od transfera igrača i ulaznica za susrete, puno masnije zarađuje od sponzorstava i prodaje medijskih prava, od prodaje robe brendirane imenom igrača ili klubova, preko dodatnih prihoda na stadionima i dvoranama, pa sve do bogatih nagrada na turnirima i još koječemu. Američki magazin Forbes iskoristio je priliku na početku Svjetskog prvenstva u nogometu, globalno najpopularnijem sportu, da objavi redovnu godišnju listu najvrednijih nogometnih klubova u svijetu.