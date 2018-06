Vodič kroz nogometno ludilo u Rusiji: Ovo je sve što trebate znati uoči početka Svjetskog prvenstva

spektakl uoči utakmice

Robbie Williams i ruska sopranistica Aida pjevaju na otvorenju

Britanski pjevač Robbie Williams pjevat će u četvrtak na svečanosti otvorenja Svjetskog prvenstva u Rusiji što je za njega 'ostvarenje dječjih snova'.

'Radio sam dosta stvari u karijeri, ali otvoriti svjetsko nogometno prvenstvo pred 80.000 navijača na nogometnom stadionu i za milijune gledatelja u cijelom svijetu je ostvarenje dječjih snova', kazao je pjevač čiji su najpoznatiji hitovi 'Angels', 'She's the One' i 'It's Only Us', obećavajući pritom 'nezaboravni spektakl'.

Williamsa će na otvorenju pratiti ruska sopranistica Aida Garifullina, jedan od najmlađih i najhvaljenijih glasova u Rusiji kao predstavnica zemlje domaćina.