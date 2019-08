Njemačko gospodarstvo ne pokazuje znakove oporavka, klize u recesiju

Njemačko gospodarstvo ne pokazuje znakove oporavka u ljetnom tromjesečju, konstatirala je u ponedjeljak središnja banka, upozoravajući na mogućnost tehničke recesije nakon blagog pada aktivnosti u drugom tromjesečju. U razdoblju od travnja do lipnja njemačko gospodarstvo smanjilo se 0,1 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, izvijestio je prošlog tjedna državni statistički ured Destatis.

Izvozno orijentiranu njemačku industriju koče usporavanje svjetskog gospodarstva i neizvjesnost koju generiraju trgovinski sukob SAD-a i Kine i brexit. Dodani su teret strukturne promjene u automobilskoj industriji koje donosi prijelaz na električne motore.



Njemački ministar financija Olaf Schulz naglasio je u nedjelju da Njemačka ima dovoljno prostora u proračunu za borbu protiv ekonomskih kriza, nagovijestivši da bi vlada za dodatne troškove mogao osigurati do 50 milijardi eura.

Schulz je priznao da u vladi raspravljaju o potrošnji financiranoj zaduživanjem. Naglašava ipak da u dobrim vremenima država mora živjeti u okviru svojih mogućnosti, između ostalog i zato da bi mogla intervenirati u lošim vremenima.

Očekuje se da će udio njemačkog duga u BDP-u ove godine pasti na oko 58 posto, s prošlogodišnjih 60,9 posto. To bi značilo da će kliznuti ispod najviše dopuštene razine u Europskoj uniji od 60 posto i dati vladi više prostora za fleksibilnost u budućoj potrošnji, napominje Reuters.

"Dakle, ako je udio duga u BDP-u u Njemačkoj niži od 60 posto, to nam daje prostor da se punom snagom suprotstavimo krizi", kazao je njemački ministar financija. Podsjetio je da je globalna financijska kriza 2008/2009. Njemačku stajala otprilike 50 milijardi eura, te dodao: "Moramo moći prikupiti toliko (novca). Mi to možemo - to je dobra vijest", naglasio je.

U ministarstvu financija nisu željeli komentirati u petak objavljeno medijsko izvješće, prema kojem je Berlin spreman ukinuti propisanu obvezu uravnoteženja proračuna i zadužiti se kako bi spriječio moguću recesiju.

Neimenovani vladin dužnosnik izjavio je početkom mjeseca za Reuters da u ministarstvu financija razmišljaju o izdanju obveznica u skladu s formalnijim propisima o kočenju zaduživanja i da namjeravaju upotrijebiti novac za financiranje programa zaštite klime.