Njemačkih i slovenskih turista imamo gotovo jednako kao i lani, a ovo je pet najpopularnijih destinacija

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac izjavila je u središnjem Dnevniku HRT-a da prije nekoliko mjeseci nitko nije mogao zamisliti da će biti broj turista ovakav kakav je sada. 'Što se tiče dolazaka turista, to je 2,3 milijuna u srpnju i skoro više od 16 milijuna noćenja. To je već sada nešto više od 50 posto prometa u odnosu na isto razdoblje lani. To su dosta dobri rezultati i imamo razloga biti optimistični', kazala je

Nezahvalno je iznositi iznose koliko se očekuje od turizma, kazala je Brnjac osvrćući se na jučerašnju izjavu kada je kazala da bi ove godine to moglo biti oko 5 milijardi, što je pola prošlogodišnjeg iznosa. 'Trebamo vidjeti kraj turističke sezone. Dobri su pokazatelji da imamo danas više od 760.000 gostiju. Prvo ministarstvo turizma procjenjivalo je da će ovogodišnji rezultat biti na 30 posto u odnosu na prošlu godinu, ali već sada imamo oko 40 posto do 45 posto, kada se gleda ukupna razina', precizirala je ministrica za HRT. Potvrdila je da je u sjevernom dijelu Hrvatske bolja turistička situacija, nego u južnijem.

'Rovinj, Poreč, Medulin, Crikvenica i Split su destinacije u koje gosti najviše dolaze. Kada pogledamo južnije destinacije, znamo da su uglavnom vezane uz avio-turizam. Hrvatska turistička zajednica radi na promocije u onim državama iz koje dolaze gosti na područje Dubrovačko-neretvanske županije. Još će i pojačati svoje marketinške aktivnosti. Upravo zbog tih marketinških aktivnosti, vidimo i rezultate. Njemačkih turista imamo 92 posto u odnosu na prošlu godinu, slovenskih turista imamo 91 posto, a potom slijede turisti iz Austrije, Mađarske, Poljske i Češke', kazala je. Istaknula je da je na današnjem sastanku s cijelim turističkim sektorom gdje im je predstavila mjere za oporavak i otpornost. 'U rujnu nam dolaze smjernice Europske komisije, kako će izgledati izrada instrumenta za oporavak i otpornost. Mi želimo biti spremni i upravo zato je organiziran ovaj sastanak. Slijedeća tema sastanka bila je priprema za financiranje iz nove omotnice višegodišnjeg financijskog okvira i što bolje pozicioniranje hrvatskog turizma'.

Odgovarajući na pitanje tko može računati na tu pomoć ministrica Brnjac kazala je da se to odnosi na cijeli turistički sektor. Turizam u Hrvatskoj, nakon četiri godine, vidi kao održivi, zeleni, kao turizam koji će raditi na produžetku sezone i to ne samo na obalnom, već i na kontinentalnom području. Želli i razvoj nautičkog turizma te zdravstvenog. Od rujna počinje izrada strategije razvoja turizma, kazala je navodeći da bi to trebalo dati daljnje smjernice. Brnjac je odgovorila i na stanovite kritike koje se vežu uz odabir nje na poziciju ministrice turizma budući da ne dolazi iz turističkog sektora. 'Mislim da je danas upravo turistički sektor jasno nakon sastanka dao izjave koliko im je bitno imati naglasak na instrumentu za oporavak i otpornost te se što bolje pozicionirati u višegodišnjoj financijskoj omotnici, ali i općenito pozicionirati što bolje cjelokupan turistički sektor'.