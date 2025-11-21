u deset godina

Njemački proizvođač kamiona gasi 2.300 radnih mjesta

Bi. S. / Hina

21.11.2025 u 01:17

tportal
Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Bionic
Reading

Proizvođač kamiona i autobusa MAN objavio je u četvrtak da tijekom idućih deset godina namjerava ugasiti oko 2.300 radnih mjesta u matičnoj Njemačkoj

Radnici neće dobiti otkaz, naglasio je glasnogovornik kompanije, već će se radna mjesta gasiti kako zaposlenici budu odlazili u mirovinu.

Najviše radnih mjesta bit će ukinuto u glavnom MAN‑ovom pogonu u Muenchenu, ukupno 1.300, a tvornice u Salzgitteru i Nuernbergu izgubit će ih 600 odnosno 400.

MAN se mora 'prilagoditi kontinuirano slabom tržištu kamiona u Njemačkoj', rekao je glasnogovornik, dodajući da poslovanje kompanije opterećuju skupa električna energija i visoki troškovi rada i sve snažniji pritisak azijske konkurencije.

vezane vijesti

'Ulazimo u fazu velikih investicija i moramo biti profitabilni kroz dulje vremensko razdoblje kako bismo proširili portfelj proizvoda', izjavio je glasnogovornik.

Sindikat radnika u metaloprerađivačkoj industriji IG Metall upozorava pak da će pogoni u Njemačkoj osjetiti posljedice izmještanja proizvodnje u novu poljsku tvornicu pod upravom MAN‑ovog matičnog društva, Traton Grupe.

Ti planovi ugrožavaju dugoročnu opstojnost glavnog pogona u Muenchenu, naglasila je predstavnica sindikata Sybille Wankel.

'Nitko neće danas ostati bez posla, ali dugoročno odluka kompanije znači da će se kamioni MAN u budućnosti graditi u Poljskoj, a ne u Muenchenu', objasnila je Wankel.

Budu li se pak svi dijelovi kamiona proizvodili u Poljskoj i potom dopremali u Muenchen samo na sastavljanje, jasno je da će se u određenom trenutku postaviti i pitanje o zatvaranju montažnog pogona u Muenchenu, objasnila je sindikalna dužnosnica.

Karina Schnur iz radničkog vijeća MAN‑a rekla je da je "zaprepaštena" ponašanjem kompanije.

'Ni u jednom trenutku uprava nije bila voljna ozbiljno razgovarati o alternativama za planove o preseljenju', tvrdi Schnur, istaknuvši da predstavljaju "pljusku" za sve zaposlenike koji vrijedno rade u pogonu na jugu Njemačke.

Dužnosnik IG Metalla Horst Ott najavio je pak da će od uprave MAN‑a zahtijevati pregovore.

'Eskalacija nikome neće pomoći, ali moraju znati da smo spremni i na to', poručio je Ott, ne precizirajući kakve bi mjere mogli poduzeti.

IG Metall ima 'pravi alat za svaki problem', rekao je sindikalni dužnosnik, a o upravi ovisi koji će upotrijebiti, zaključio je.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
stigao odgovor

stigao odgovor

Janaf reagirao na tvrdnje MOL-a i Slovnafta o nametanju jednostrane promjene ugovora
atlantsko čvorište grupe

atlantsko čvorište grupe

Lufthansa: Želimo kupiti udio u portugalskom TAP-u
SVE KASNI

SVE KASNI

Veliki povratak europskih čipova? Jedno veliko 'ali' prijeti projektu u Dresdenu

najpopularnije

Još vijesti