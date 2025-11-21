Njemački proizvođač kamiona gasi 2.300 radnih mjesta

MAN se mora 'prilagoditi kontinuirano slabom tržištu kamiona u Njemačkoj', rekao je glasnogovornik, dodajući da poslovanje kompanije opterećuju skupa električna energija i visoki troškovi rada i sve snažniji pritisak azijske konkurencije.

Najviše radnih mjesta bit će ukinuto u glavnom MAN‑ovom pogonu u Muenchenu, ukupno 1.300, a tvornice u Salzgitteru i Nuernbergu izgubit će ih 600 odnosno 400.

Radnici neće dobiti otkaz, naglasio je glasnogovornik kompanije, već će se radna mjesta gasiti kako zaposlenici budu odlazili u mirovinu.

'Ulazimo u fazu velikih investicija i moramo biti profitabilni kroz dulje vremensko razdoblje kako bismo proširili portfelj proizvoda', izjavio je glasnogovornik.

Sindikat radnika u metaloprerađivačkoj industriji IG Metall upozorava pak da će pogoni u Njemačkoj osjetiti posljedice izmještanja proizvodnje u novu poljsku tvornicu pod upravom MAN‑ovog matičnog društva, Traton Grupe.

Ti planovi ugrožavaju dugoročnu opstojnost glavnog pogona u Muenchenu, naglasila je predstavnica sindikata Sybille Wankel.

'Nitko neće danas ostati bez posla, ali dugoročno odluka kompanije znači da će se kamioni MAN u budućnosti graditi u Poljskoj, a ne u Muenchenu', objasnila je Wankel.

Budu li se pak svi dijelovi kamiona proizvodili u Poljskoj i potom dopremali u Muenchen samo na sastavljanje, jasno je da će se u određenom trenutku postaviti i pitanje o zatvaranju montažnog pogona u Muenchenu, objasnila je sindikalna dužnosnica.

Karina Schnur iz radničkog vijeća MAN‑a rekla je da je "zaprepaštena" ponašanjem kompanije.

'Ni u jednom trenutku uprava nije bila voljna ozbiljno razgovarati o alternativama za planove o preseljenju', tvrdi Schnur, istaknuvši da predstavljaju "pljusku" za sve zaposlenike koji vrijedno rade u pogonu na jugu Njemačke.

Dužnosnik IG Metalla Horst Ott najavio je pak da će od uprave MAN‑a zahtijevati pregovore.

'Eskalacija nikome neće pomoći, ali moraju znati da smo spremni i na to', poručio je Ott, ne precizirajući kakve bi mjere mogli poduzeti.

IG Metall ima 'pravi alat za svaki problem', rekao je sindikalni dužnosnik, a o upravi ovisi koji će upotrijebiti, zaključio je.