Njemačka 'profućkala' četiri godine rasta, prijeti recesija, a u jednom sektoru govori se o najvećem padu u povijesti

Iako se možda tako ne čini, njemačko gospodarstvo napreduje znatno lošije od europskog prosjeka. S obzirom na to da kupovna moć potrošača i dalje pada, Njemačka u gospodarskom smislu baš i nema razloga za optimizam

Očekuje se tehnička recesija

Kako kažu ekonomski stručnjaci, ne nazire se bolja situacija za Njemačku u skorije vrijeme. Ako se obistine njihove projekcije za prvi kvartal ove godine, prema kojima bi njemačko gospodarstvo opet palo za 0,4 posto, to bi značilo samo jedno – ulazak u tehničku recesiju. Budući da se nakon toga može očekivati samo blagi rast, njemački BDP nakon toga vjerojatno neće ponovno dosegnuti razinu kakvu je imao u ljeto prošle godine sve do kraja ove godine, a to bi značilo da se neće dosegnuti ni razina prije pandemije. Drugim riječima, Njemačka bi tad propustila četiri godine gospodarskog rasta.

Uz sve navedeno, nevjerojatno je to da indikatori gospodarskog raspoloženja u Njemačkoj istovremeno imaju pozitivan trend. Njemačka gospodarska klima je, prema Institutu za gospodarska istraživanja Ifo, četvrti put zaredom poboljšana, ZEW-ova gospodarska očekivanja za tu državu pozitivna su tek od veljače 2022., a raspoloženje potrošača izjednačilo se s onim u vrijeme izbijanja rata u Ukrajini.