Propao plan EU: ECB odbio jamčiti za zajam od 140 milijardi eura Ukrajini

Europska središnja banka (ECB) odbila je dati jamstvo za zajam od 140 milijardi eura Ukrajini, javlja Financial Times. Time je ugrožen plan Europske unije da za zajam koristi zamrznutu rusku imovinu.

Prema prvom prijedlogu Europske komisije, države članice su trebale dati državna jamstva kako bi se rizik povrata "reparacijskog zajma" rasporedio na sve zemlje. No, procijenjeno je da neke zemlje ne bi mogle dovoljno brzo osigurati gotovinu u hitnim situacijama, što bi, pak, dovelo do pritiska na financijska tržišta i rasta nestabilnosti.

Potom im je palo na pamet da pitaju ECB bili oni bili "pozajmljivač na najvišoj instanci" za Euroclear Bank, bankarsku jedinicu belgijskog depozitara koji drži zamrznutu rusku imovinu.