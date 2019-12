Ne poznaju život prije interneta, zanima ih biznis, skloni su depresiji i nacionalno isključiviji - hoće li 2020. zaljuljati svijet i u kojem smjeru?

Nakon milenijalaca stiže generacija Z. Čini 25 posto svjetske populacije, a u godini u koju ulazimo činit će 40 posto potrošača diljem svijeta te nije svejedno kako će oblikovati društvo, kulturu, poslovanje i ekonomiju budućnosti. To je prva generacija koja ne poznaje život prije interneta, usredotočena je na karijeru i financijsku sigurnost, poduzetnički je raspoložena, širi ekonomiju dijeljenja, ukida tiskane medije i klasičnu kupovinu, u poslu traži više etičke standarde, konzervativnija je od prethodne. Iako najzaštićenija, najusamljenija je i najranjivija. Razlikuju li se naši zeovci od vršnjaka u zapadnom svijetu?

Stižu i oni! Poslije baby boomersa, generacije X i milenijalaca, na mala vrata kuca generacija Z , i-generacija, centennialsi ili zeovci. Rođeni u razdoblju od 1995. do 2010., to su tinejdžeri i mladi u ranim dvadesetima, spremni zaljuljati svijet.

Budući da generacija Z čini 25 posto svjetske populacije i u godini u koju ulazimo činit će 40 posto potrošača diljem svijeta, nije svejedno kako će utjecati na društvo, kulturu, poslovanje i ekonomiju budućnosti. Što znamo o njoj? Na to pokušava odgovoriti američko Sveučilište XYZ, tvrtka koja klijentima, poslovnim liderima i industrijama nudi istraživanja, informacije i strategije oko angažiranja i zapošljavanja radnika različitih dobnih skupina, naročito mladih talenata. Tvrtka stoga nudi sliku generacije Z temeljeći je na studiji na uzorku od 1800 i nešto njenih pripadnika širom zapadnog svijeta. No koliko se ona odnosi na naše zeovce?

Nazivaju je također 'povezanom generacijom' jer nije poznavala život prije interneta. Njeni pripadnici informatički su najpismeniji, a 90 posto ih je ostavilo digitalni otisak 'u oblacima', kaže direktorica Sveučilišta XYZ, Sarah Sladek. IT tehnologija služi njima, a ne oni tehnologiji, kao u slučaju baby boomersa. Koriste je na svakom koraku, od kupovine do skupljanja informacija, a naviknuti su ih dobiti odmah, jednim klikom, i to na globalnoj razini. Kupuju online više no ijedna prethodna generacija i prva su koja s prijateljima provodi više vremena virtualno nego uživo uz kavicu.