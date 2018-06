Naš turistički div ove godine zapošljava 6.600 radnika, investicije se mjere u milijardama

Najveća hrvatska turistička kompanija Valamar Riviera je tijekom Dana investitora na otoku Rabu prezentirala rezultate poslovanja u proteklom razdoblju i predstavila novu strategiju brenda koja će biti okvir za razvoj poslovanja u narednom razdoblju

Novi Valamarov identitet brenda obilježen je konceptom poslovanja 'all you can holiday'' koji kreira savršen odmor za svakoga pojedinoga gosta i nove brendove proizvoda kojima će se diferencirati Valamarov portfelj hotela, ljetovališta i kampova.

Portfelj kompanije podijelit će se u pet brendova proizvoda: Valamar Collection i Collection Resort koji predstavljaju proizvode modernog luksuza, Valamar Hotels & Resorts glavni je brend za hotele i ljetovališta koji će se diferencirati kao Maro family za obitelji ili Designed for adults, Sunny by Valamar kao ekonomični brend portfelja te brend za kamping ljetovališta i odmor u prirodi Camping Adriatic by Valamar.