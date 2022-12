Nakon velikog rebrendinga Notch godinu zaključuje s 52 milijuna kuna prihoda: Roko Roić otkrio nam je planove za 2023.

Nagrađivana IT tvrtka Agency04 od 29. rujna posluje pod novim imenom Notch, što je izvedenica od izraza Not Only Technology. Riječ je o jednoj od najbrže rastućih full service softverskih kompanija u centralnoj Europi, koja posljednjih godina bilježi rast prihoda od 500 posto. U osam godina koliko postoje narasli su na gotovo 200 ljudi u timu, a suosnivač i direktor tvrtke Roko Roić u razgovoru za tportal otkriva kakvi su planovi za 2023.

'Osjetili smo da je došlo to vrijeme kada naš izvorni brend više ne komunicira našu energiju i kulturu. Agencijski predznak u imenu odvraćao je neke partnere, a mi zaista nismo posrednik. Razvijamo cjelovita digitalna rješenja za najveće i najmodernije klijente. Kad smo to osvijestili, pokrenuli smo proces definiranja onoga što bi nas jasnije predstavilo. Notch je došao prirodno, kao kovanica od Not Only Technology. To smo mi, tvrtka koja dodaje vrijednost na tehnologiju i stvara od nje vrijednost, a naš tim već je Top Notch', ističe Roko Roić.

Njegov tim je, kaže nam Roić, odlično prihvatio rebranding – oživjeli su energija, pripadnost i angažiranost. 'Kako brzo rastemo, većina naših ljudi je tu tek nekoliko godina. Sada su svi sudjelovali u procesu definiranja našeg novog identiteta i tako se povezali dublje s našom pričom', navodi direktor. Ovu godinu Notch zaključuje s oko 52 milijuna kuna prihoda, što je rast od više od 50 posto u odnosu na 2021. Trenutno prolaze strateški plan za 2023. pa će tek vidjeti na što će fokusirati svoje napore. 'Možda opet u veliki rast prihoda, možda u rast portfelja. Još važemo i slušamo tržište. U digitalnoj industriji jako je važno biti u korak s promjenama. Fokusirati se samo na prihode je kratkoročna vizija. Odnosno, da ne kompliciram, vjerojatno ćemo dio fokusa staviti na sebe i svoju redovnu regeneraciju', odgovara nam Roić.

'Brzo se sazna gdje je dobra ekipa, projekti, uvjeti' Danas njihov tim čini gotovo 200 ljudi, ali neće trebati puno da prijeđu tu brojku jer rastu 40-50 posto u broju ljudi godišnje. No izazovi oko zapošljavanja stručnjaka nisu zaobišli ni njih. 'Proces zapošljavanja ne starta s našom potrebom, odnosno ne možete zaposliti izvanredno i 'cultural fit' stručnjaka kada vi pomislite da vam treba. Zapošljavanje kreće puno prije, kad svakodnevno komunicirate svoju kulturu, kad vaši ljudi pričaju prijateljima o radnoj okolini u Notchu, kad klijenti pričaju o vama. U trenutku kad pristupite nekom, ta osoba bi već trebala znati da želi raditi s Notch ekipom. Ljude ne možete lagati u ovako maloj zemlji. Brzo se sazna gdje je dobra ekipa, projekti, uvjeti i kultura. Ako to ne radite dobro, taj organski brending, onda ćete imati probleme, ne izazove. Mi, za sada, imamo izazove', kaže Roić.

Globalna tvrtka Notch ima urede u Zagrebu, Splitu i Frankfurtu, a širenje je jedan od fokusa tvrtke. Iako je njihov koncept rada danas bitno drugačiji nego prije dvije godine, ipak će otvarati i fizičke urede na još lokacija u regiji. 'Ured nije nestao, a daje jednu bazu u kojoj se širi kultura. Ono što je nama važno je da nas se ne percipira kao zagrebačku tvrtku. Mi smo globalna tvrtka, registrirana na hrvatskom trgovačkom sudu. Nemamo središnjicu i zagrebački ured nije ni na jedan način 'nadređen' splitskom uredu ili nekom od budućih ureda. Na tome moramo još raditi, ali vizija je jasna. Izazovi su u detaljima, ali trudimo se svaki dan da to zaista tako i izgleda u praksi', kaže čelnik Notcha. Preko 75 posto projekata rade za strane klijente iz različitih industrija, a dominantni su SAD, DACH (Njemačka, Austrija, Švicarska) i Benelux (Belgija, Nizozemska, Luksemburg) regije. Plan je ojačati poziciju u Velikoj Britaniji i nordijskim zemljama (Norveška, Švedska, Danska, Finska i Island). 'Mi nemamo tipske industrije, ali ima jedna diferencijacija: projekti na kojima radimo su veliki i zahtjevni. Tako da je naš tipski partner ili velika tvrtka (milijarde dolara prometa, npr. Strabag), veliki scaleup (npr. Delivery Hero) ili ambiciozni startup s 'later stage fundingom', primjerice Digital.ai', navodi Roić.