'Na tržištu raste interes za starogradnjom, kupci novih stanova su se opekli povratom kapare i poskupljenjima. Cijene? Mogu ići samo gore...'

Hrvatska narodna banka (HNB) u nedavno objavljenoj analizi izračunala je koliko će rast kamatnih stopa povećati trošak otplate gotovinskih i stambenih kredita. Kamatne stope samo su jedan od brojnih faktora koji utječu na tržište nekretnina, uz ponudu novogradnje i starogradnje, potražnju, stanje u ekonomiji, razine zaposlenosti i plaća. Premda se stručnjaci slažu da je teško prognozirati sveukupan učinak rasta kamatnih stopa na cijene nekretnina, otkrili su nam svoja viđenja

'Zbog povećanja kamata dolazit će do povećanja rata onih kredita koji nemaju ugovorenu fiksnu kamatu te do pada kreditne sposobnosti kupaca. Neki će prodavatelji, ako ne budu mogli otplaćivati kredite, biti primorani prodati nekretninu, a s druge će strane biti manje kupaca zbog pooštrenja uvjeta za kreditno sposobne. Zbog navedenog očekuje se stabilizacija cijena i eventualno sitne korekcije na određenim lokacijama za 12 do 24 mjeseca', ističe Sanjin Rastovac , specijalizirani agent za nekretnine iz agencije Sky Nekretnine.

'Kupci koji čekaju pad cijena, a kupuju uz pomoć kredita, trebaju shvatiti da, ako do pada cijena i dođe, u tom trenutku kamate na kredite bit će puno veće nego danas i da će uštedu koju vide u padu cijene platiti kroz puno veće rate kredita', pojašnjava.

Međutim velik pad cijena ne očekuje se u cijeloj Hrvatskoj. Zbog ulaska u eurozonu i Schengen nekretnine na obali i u Zagrebu postat će još traženije, i to kupcima s većom kupovnom moći od Hrvata.

'Ako uzmete u obzir to da ti kupci moraju platiti cijene više od 10 do 15.000 eura za kvadrat stana u npr. Münchenu, tada shvatite da za taj iznos u Hrvatskoj mogu dobiti dva do tri stana iste veličine ili pak luksuznu vilu na moru, a ostatkom novca uživati u životu. Također, očekuje se dolazak velikih investitora koji vide našu državu kao priliku za investiciju u turizmu i proizvodnji zbog jeftinije radne snage te drugih prednosti. Živimo u zanimljivom vremenu i nitko ne može garantirati što će se dogoditi, ali možemo se osigurati tako da, ako do krize zaista dođe, imamo posložene financije na način da ta kriza ne ugrožava najveću investiciju – dom', zaključuje Rastovac.