Može li se EU osnivanjem Fonda za suverenost 'osamostaliti' od Kine: 'Litij će biti pet puta traženiji od nafte i plina, to je dobar znak'

Europa je čvrsto odlučila postupno se odmaknuti od Rusije, države koja je dosad isporučivala Europi 40 posto prirodnog plina. Međutim Europska unija je nakon ruske invazije na Ukrajinu odlučila tome stati na kraj, unatoč teškim posljedicama za gospodarstvo i građanstvo nakon uvedenih sankcija Rusiji, a s time i energetske krize. Čini se da su nafta i plin tek početak jer je novi cilj Europe neovisnost i kada je riječ o rijetkim mineralima

Zbog zelene i digitalne tranzicije očekuje se da će potražnja za kritičnim sirovinama dramatično porasti. Prema Komisiji, potražnja će se povećati za 500 posto do 2030., a Svjetska banka prognozira da će se globalna potražnja povećati pet puta do 2050.

'Litij i rijetki minerali uskoro će biti važniji od nafte i plina. Naša će se potreba za rijetkim mineralima do 2030. upeterostručiti. To je dobar znak jer nam pokazuje koliko europski zeleni plan brzo napreduje. Jedino je problem to što trenutačno gotovo cijelim tržištem vlada samo jedna zemlja ', istaknula je predsjednica EK Ursula von der Leyen. Naime mnoge sirovine koje Europska komisija smatra kritičnima prvenstveno se iskopavaju u Kini , u kojoj se proizvodi 90 posto rijetkih materijala i 60 posto litija.

Politika zarobljavanja elite?

Kineski pokušaj utjecaja kroz politiku 'zarobljavanja elite' u akademskim i političkim institucijama brzo postaje jedna od vodećih strateških 'glavobolja' Europe. Početkom ove godine britanska sigurnosna služba izdala je upozorenje da se kineski agent infiltrirao u britanski parlament 'radi političkog uplitanja'.

U 2018., 2019. i 2020. godini CCHRC je primao između 250.000 i 300.000 eura godišnje od Southwest University of Political Science and Law, sveučilišta bliskog s Komunističkom partijom, prema dokumentima do kojih je došao nizozemski NOS. Sve do prošle godine sveučilište, sa sjedištem u gradu Chongqingu, bilo je jedini financijer nizozemskog istraživačkog centra.

Oporbene stranke pozvale su na istragu kako bi se vidjelo u kojoj mjeri kineski utjecaj igra ulogu u znanosti, biznisu i društvu u Nizozemskoj. Ovo je drugi put da zastupnici pozivaju na veću pozornost na to pitanje. Godine 2021. utvrđeno je da je vodeći akademik na drugom nizozemskom sveučilištu primio kineska sredstva 'kako ne bi narušio imidž Kine'.