Moćna njemačka banka istražila gdje je najsigurniji život te najbolji promet i zdravstvo, ali i čemu se mogu nadati Hrvati koji hrle u Irsku

Analiza kvalitete života u 56 velikih svjetskih gradova, koju je objavila Deutsche Bank, bazira se na osam parametara, a u samom vrhu dominiraju europski i gradovi Oceanije

Najviši indeks kvalitete života tako, po ovoj analizi, ima švicarski Zürich . Slijede ga novozelandski Wellington i danski Kopenhagen . Društvo na vrhu još im rade Edinburgh u Škotskoj te glavni grad Austrije, Beč . Najugodniji američki grad za život jest Boston na osmom mjestu, a na idućoj poziciji slijedi San Francisco i to su jedini američki gradovi među deset najboljih.

Ostatak liste otkriva neke kuriozitete: život u Varšavi (30. mjesto) za nijansu je kvalitetniji od života u New Yorku (31. mjesto); gotovo da je svejedno živite li u Ateni (34.), Milanu (35.) ili Parizu (36.) jer ta tri grada po općenitoj kvaliteti života također dijele nijanse, a slično je i s Rimom (40.), Londonom (41.), Moskvom (42.) i irskim glavnim gradom Dublinom (43.). Ako je popularna destinacija hrvatskih iseljenika ovako loše pozicionirana, možda to nešto govori i o kvaliteti života u našim gradovima, od kojih se, nažalost, nijedan ne nalazi na listi.

Podrobniji pogled na pokazatelje čije su vrijednosti uzete u obzir pri izračunu općenitog indeksa kvalitete života pokazuje zanimljive detalje. Iako na samom vrhu po kvaliteti života, Zürich se nalazi na samom dnu po redovnim troškovima života, odnosno najskuplji je grad među promatranima. Skupoća dijelom objašnjava i to zašto se Dublin nalazi tako nisko na ljestvici kvalitete jer je on po cijenama odmah uz bok Zürichu, a društvo im rade još tradicionalno skupi Oslo i New York. U drugoj krajnosti, najjeftiniji su veliki indijski gradovi: Bangalore, Delhi, Mumbai te egipatski Kairo.