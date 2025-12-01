Izlasci ili vlastiti stan pitanje je sad: Europljani se sve više odlučuju za jednu opciju

Mnogi mladi Europljani kako bi riješili svoje stambeno pitanje, uzimaju visoke kredite koje jedva otplaćuju. Tako mnogi od njih štede na svakodnevnim troškovima.

Prema istraživanju agencija za nekretnine RE/MAX Europe, oko 75 posto Europljana ove je godine smanjilo svoje životne troškove kako bi moglo otplaćivati stambene kredite. U 23 analizirane zemlje, među kojima je i Hrvatska, otprilike 25 posto korisnika hipotekarnih kredita "nikada nije moralo smanjiti troškove, tražiti alternative ili prestati kupovati određene stvari kako bi si mogli priuštiti otplatu kredita", piše Euronews.

Najviše ljudi koji se nisu morali odricati ničega zbog kredita je zabilježen u Nizozemskoj (44 posto), dok je najmanje ljudi u takvoj situaciji na Malti (sedam posto). Dobro stoje i žitelji Litve, Ujedinjenog Kraljevstva i Švicarske, no u skupini zemalja gdje se manje od 15 posto dobro snalazi s otplatom kredita nalaze se Malta, Rumunjska, Mađarska, Irska, Turska, Slovenija, Grčka, Italija i Hrvatska.