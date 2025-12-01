Hrvatska pošta ponovno poskupljuje, i to za duplo: 'To je premium usluga'

Kroz sortirnicu Hrvatske pošte je tijekom crnog petka, ali i za vikend prošlo više od 130.000 paketa dnevno. Uskoro će i božićni blagdani, pa će paketi redovito prolaziti kroz ruke poštara. No, usluge njihova slanja poskupjet će čak za duplo.

"Dvostruko poskupljuju servis usluga preuzimanja i dostavljanja pošiljaka točno u određeno vrijeme na određenoj adresi. Uglavnom to koriste poslovni korisnici kako bi bili sigurni da je njihova pošiljka bila uručena točno u određeno vrijeme na određenoj adresi i dostavljena u točno određeno vrijeme. To je premium usluga Hrvatske pošte i iziskuje veće troškove nego obične usluge i zato bi prikladnija cijena bila nešto viša, ako se pogleda i situacija na tržištu. Većina ljudi to ipak ne koristi i njihovo slanje i primanje paketa neće mijenjati cijenu", objasnio je za RTL direktor korporativnih komunikacija Hrvatske pošte, Ilija Radić.