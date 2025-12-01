Hrvatska pošta ponovno poskupljuje, i to za duplo: 'To je premium usluga'

U vrijeme crnog petka, Svetog Nikole, Božića i drugih blagdana, Hrvatska pošta odlučila je poskupjeti jednu od usluga vezanih uz slanje i distribuciju paketa
Kroz sortirnicu Hrvatske pošte je tijekom crnog petka, ali i za vikend prošlo više od 130.000 paketa dnevno. Uskoro će i božićni blagdani, pa će paketi redovito prolaziti kroz ruke poštara. No, usluge njihova slanja poskupjet će čak za duplo.
"Dvostruko poskupljuju servis usluga preuzimanja i dostavljanja pošiljaka točno u određeno vrijeme na određenoj adresi. Uglavnom to koriste poslovni korisnici kako bi bili sigurni da je njihova pošiljka bila uručena točno u određeno vrijeme na određenoj adresi i dostavljena u točno određeno vrijeme. To je premium usluga Hrvatske pošte i iziskuje veće troškove nego obične usluge i zato bi prikladnija cijena bila nešto viša, ako se pogleda i situacija na tržištu. Većina ljudi to ipak ne koristi i njihovo slanje i primanje paketa neće mijenjati cijenu", objasnio je za RTL direktor korporativnih komunikacija Hrvatske pošte, Ilija Radić.
Gužva u sortirnici
Gužva u sortirnici je tolika da ono što se naručivalo na crni petak dolazi na red za slanje tek ovih dana. U većini slučajeva, HP je posljednja adresa prije one kućne, pa Radić kaže da najčešće nisu krivi za oštećenja paketa. Slična stvar je i s kašnjenjima.
"Onaj kojem paket kasni, znamo što to znači. Opet, velike svjetske tvrtke ne bi surađivale s nama da ne radimo dobro", rekao je Radić.
Stoga je paket za Božić najbolje poslati - sada. "Što prije naruče, prije će doći. Božić je blizu, počeo je Advent", zaključio je Radić.