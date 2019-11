Mislite li da njemački umirovljenici nemaju nikakvih problema, ovo će vam dobrano poljuljati takvo razmišljanje

Uz strah od bolesti, zagađenja okoliša i migrantske krize, strah od siromaštva u starosti u Njemačkoj je drugu godinu zaredom najveći od svih strahova. Više od 17 posto umirovljenika traži pomoć države, od 2015. udvostručio se broj banaka hrane, a skupljanje boca u smeću nije samo u nas omiljeni sport umirovljenika i nezaposlenih građana. Rješenje se nazire početkom 2021., kada bi trebao stupiti jedva izglasan zakon o osnovnim mirovinama, zbog čega se gotovo raspala koalicija Merkeličinih narodnjaka i socijaldemokrata

Riječ je ipak, tvrde kritičari, o preslagivanju kockica: ugroženi umirovljenici ionako su do sada dobivali socijalnu pomoć, a koja će se sada uglavnom preliti u više mirovine, no - kako kaže Hans Rudolf W. - on neće kao do sada imati gorak okus u ustima znajući da nakon nekoliko desetljeća rada mora primati pomoć države.

Slučajevi poput bonskog penzionera u Njemačkoj su sve češći. Prema Njemačkom institutu za ekonomska istraživanja, 17 posto umirovljenika na rubu je siromaštva i traži pomoć države da izađe na kraj s osnovnim troškovima, dok njihov broj neumoljivo raste. Budući da su mirovine izravno vezane za prihod zarađen za vrijeme aktivnog radnog vijeka, ugroženi su radnici sa skraćenim radnim vremenom i niskim plaćama.

Ipak, starac iz Bonna smatra se sretnikom jer, za razliku od 1,65 milijuna građana, među njima poglavito onih treće dobi, ne mora koristiti banku hrane niti se za dodatne troškove obraćati za pomoć dobrotvornim organizacijama u lokalnoj zajednici.