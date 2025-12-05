Najveće europsko gospodarstvo i dalje u problemima: Nepopunjeno je preko milijun radnih mjesta

U Njemačkoj je u trećem kvartalu ostalo nepopunjeno više od milijun radnih mjesta budući da je potražnja za radnom snagom i dalje slaba u najvećem europskom gospodarstvu, pokazuju podaci Instituta za istraživanje zapošljavanja (IAB).
Broj slobodnih radnih mjesta smanjio se za približno dva posto u usporedbi s prethodna tri mjeseca, odnosno za 24.700 radnih mjesta, na 1,03 milijuna u cijeloj zemlji, izvijestio je u četvrtak institut sa sjedištem u Nürnbergu.
U usporedbi s trećim tromjesečjem 2024., broj upražnjenih radnih mjesta smanjio se za 19 posto, odnosno za 246.100, podaci su IAB-a.
„Potražnja na tržištu rada i dalje se ne oporavlja i stagnira na niskoj razini“, rekao je stručnjak IAB-a Alexander Kubis.
Na svakih 100 slobodnih radnih mjesta koje su tvrtke oglasile diljem zemlje, 288 osoba registrirano je kao nezaposleno, otkrio je institut, što je 68 nezaposlenih osoba više nego u istom prošlogodišnjem kvartalu i 11 više nego u drugom tromjesečju 2025. godine.
Približno 80 posto slobodnih radnih mjesta zabilježenih u trećem tromjesečju trebalo je biti odmah popunjeno, što znači da je stopa slobodnih radnih mjesta, koja odražava omjer slobodnih radnih mjesta koja treba odmah popuniti u ukupnoj potražnji za radnom snagom, iznosila 2,3 posto.
„U usporedbi s najvišom razinom od 4,5 posto u četvrtom tromjesečju 2022. godine, stopa slobodnih radnih mjesta gotovo se prepolovila i također je pokazatelj da tržište rada slabi“, rekao je Kubis.
IAB je za svoju analizu anketirao 8.591 poslodavca u svim sektorima.