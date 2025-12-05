Najveće europsko gospodarstvo i dalje u problemima: Nepopunjeno je preko milijun radnih mjesta

Broj slobodnih radnih mjesta smanjio se za približno dva posto u usporedbi s prethodna tri mjeseca, odnosno za 24.700 radnih mjesta, na 1,03 milijuna u cijeloj zemlji, izvijestio je u četvrtak institut sa sjedištem u Nürnbergu.

U usporedbi s trećim tromjesečjem 2024., broj upražnjenih radnih mjesta smanjio se za 19 posto, odnosno za 246.100, podaci su IAB-a.

„Potražnja na tržištu rada i dalje se ne oporavlja i stagnira na niskoj razini“, rekao je stručnjak IAB-a Alexander Kubis.