Marić: Vlada je ugostiteljima i poduzetnicima ponudila ono što je racionalno i pravično...Odlučili smo im djelomično ili u potpunosti pokriti i dio fiksnih troškova

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u središnjem Dnevniku HTV-a da Vlada ugostiteljima i poduzetnicima ponudila 'ono što je racionalno i pravično, na tragu onoga što je činila svo ovo vrijeme'

Novi paket mjera pomoći poduzetnicima zbog djelomičnog zatvaranja gospodarstva do 21. prosinca stajat će oko 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Na pitanje odakle će se namaknuti ta sredstva, ministar Marić rekao je da su za covid kredite osigurana sredstva, a jednim dijelom iz europskih fondova prenamijenili prema HAMAD BICRU.

'Što se tiče mjera za očuvanje radnih mjesta, jedan dio tih sredstava već je bio planiran. Računamo da je 80.000 ljudi u ove tri najpogođenije djelatnosti, ali ima onih koji su dijelom vezani na njih pa očekujemo da bi taj broj mogao rasti i do 100.000. Što se tiče pokrivanja svih ili dijela fiksnih troškova, naša je procjena da je to negdje oko 250 milijuna kuna. Nismo ta sredstva imali predviđena, ali kao što je to bio slučaj i do sada, ta sredstva ćemo namaknuti', dodaje Marić.