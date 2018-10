Lovrinčević: Ovako možemo živjeti još dvije godine, a onda će puno ljudi propasti. Tko se spasi - spasi se...

'Koliko dugo još možemo ovako, bez reformi i bez ekonomskog potresa? Pa još barem dvije-tri godine, dok turizam sve drži i dok dolaze doznake iz inozemstva. One su već preko 15 milijardi kuna, oko četiri posto BDP-a, tako da će uskoro ulogu socijalne politike koja se raspada preuzeti transferi djece iz inozemstva svojim obiteljima', kaže u velikome intervjuu Globusu Željko Lovrinčević, jedan od najuglednijih hrvatskih ekonomista, znanstveni savjetnik na Ekonomskom institutu u Zagrebu

Ovakvo stanje, kaže Lovrinčević, može potrajati dok turizam sve drži i dok dolaze doznake iz inozemstva, a to će trajati još dvije ili tri godine. One će uskoro preuzeti ulogu socijalne politike koja se raspada. Puno će ljudi propasti, no to će biti neravnomjerno raspoređeno, u pitanju će biti individualno spašavanje i puno će ljudi propasti kroz tzv. mrežu socijalne sigurnosti, pa tko se spasi - spasi se.

Hrvatska je danas, po razini relativnog standarda, tamo gdje je bila prije 110 godina u odnosu na Austriju i Njemačku, tvrdi Lovrinčević.