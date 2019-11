Pretresli smo tvrtku koju za 280 milijuna kuna Plenković preuzima od Bandića

Na sastanku premijera Andreja Plenkovića i gradonačelnika Zagreba Milana Bandića dogovoreno je, između ostalog, da će država u potpunosti preuzeti tvrtku APIS IT. Za to bi se iz državnog proračuna trebalo navodno izdvojiti 280 milijuna kuna. Riječ je o tvrtki koja pruža informatičku podršku gotovo svim državnim tijelima. Osim toga, APIS IT obrađuje rezultate izbora te provjerava potpise koje prikupljaju referendumske inicijative. Ujedno, to je firma uz koju se zadnjih godina vežu mnoge afere

APIS IT je nasljednik Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka (GZAOP-a). Osnovan je krajem 2005. ugovorom između Vlade i Grada Zagreba, prema kojem je 51 posto pripalo državi, a 49 posto Gradu. Sad bi taj gradski dio, prema dogovoru Plenkovića i Bandića, država otkupila. Ministarstvo državne imovine naručilo je procjenu vrijednosti udjela Grada u APIS-u, nakon što se Bandić još u travnju obratio tom ministarstvu i Ministarstvu financija s ponudom o prodaji gradskog udjela, a ona iznosi, piše Večernji list, 280 milijuna kuna.

Prije četiri godine HDZ-ova vlada čak je razmišljala o privatizaciji APIS-a, ali se od toga u međuvremenu odustalo te je on dobio status tvrtke od posebnog državnog interesa. APIS zapošljava više od 400 djelatnika. Uglavnom se radi o visokoobrazovnom kadru (informatičari i inženjeri) čija prosječna plaća, prema podacima Fine, iznosi oko 9700 kuna. Na čelu tvrtke je Saša Bilić, a u Upravi sjede još Vlado Rendulić (bivši glavni direktor) i Ivana Gudelj Tičak. Kad se pogledaju poslovne knjige, vidljivo je da je APIS financijski stabilna tvrtka s ukupnim kapitalom od 329,7 milijuna kuna dok su joj kratkoročne obaveze krajem prošle godine iznosile 36,8 milijuna kuna.

Firma je lani imala 225,6 milijuna kuna prihoda, što je bio rast od osam posto u odnosu na godinu prije. Porasla joj je i dobit za 33,8 posto, na 7,4 milijuna kuna. Odlukom Uprave 2,2 milijuna kuna dobiti uplaćeno je u državni proračun, 2,1 milijun kuna otišlo je u proračun Grada Zagreba dok je 2,9 milijuna kuna zadržano za ulaganje u daljnji razvoj poslovanja. Najznačajniji projekti APIS-a dosad su bili fiskalizacija i projekt e-Građani. Osim toga, izradili su informacijski sustav za Poreznu upravu, Carinu i katastar. Trenutno je najznačajniji projekt na kojem APIS radi Centar dijeljenih usluga (CDU), a on bi na jednom mjestu trebao objediniti baze podataka svih tijela državne uprave. Njegova vrijednost je 360 milijuna kuna, od čega je 85 posto osigurano iz fondova EU-a.