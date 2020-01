Kutija cigareta poskupjet će za 2 kune, e-tekućine i do 100 posto

Ministarstvo financija u javnu je raspravu pustilo nacrt Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode. Ukoliko uredba prođe kutija cigareta uskoro će u prosjeku poskupjeti 2 kune

Saša Lončar, direktora i vlasnika HGSPOT grupacije koja je nedavno predstavila prvu hrvatsku e – cigaretu, ističe kako se ovom uredbom pojedina alternativna rješenja pušenju diskriminiraju i dovode u nejednak položaj.

'Nedvojbeno je da će nove cijene trošarine na duhan i duhanske prerađevine izazvati negodovanje brojnih pušača, no kod korisnika e tekućina situacija je puno gora. Trošarina za grijani duhan ostala je ista, a ona na tržištu e-tekućina dovest će do skoka cijena proizvoda u rasponu od 50 do čak 100 posto. Prihvatljiv iznos bi bio 20 lipa umjesto 1kn po ml tekućine. Do sada nije bilo trošarina i normalno je da proizvod koji je po svim ispitivanjima do čak 95% manje štetan od duhanskih proizvoda bude dostupan po pristupačnijoj cijeni širem krugu ljudi. Osim toga ovako visoke cijene utjecat će na poslovanje domaćih tvrtki koje su većinom male i u začetku poslovanja te se bave proizvodnjom i djeluju u području vapeing industrije, što je nova grana industrije te potencijal za nova zapošljavanja', istaknuo je Lončar.