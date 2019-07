Krajem godine poskupljuju cigarete, alkohol i bezalkoholna pića, a Marić odgovorio i na kritike mjera za mlade: Što će se dogoditi kad napune 26 ili 31 godinu?

Ministar financija Zdravko Marić osvrnuo se na kritike predstavljenih poreznih mjera i potvrdio poskupljenje cigareta i alkohola

'To ne bi osjetilo 1,8 milijuna ljudi. To je brojka onih koji nisu u 'škarama poreza na dohodak'. Što god se promijeni u osobnom odbitku, na njih se ne dotiče. Ono što moram apostrofirati, mjere su dobrim mjerom pozdravljene od strane sindikata i poslodavaca. Jer, poslodavcima smo dali mogućnost isplatiti radnicima u prosjeku mjesečno tisuću kuna i na to ne treba platiti porez ni doprinose. To je vrlo jasna poruka, signal i doprinos izvršne vlasti poslodavcima koji apeliraju na promjenu. Sad je imaju'.

Uz oporbu, koalicijski partner HNS želio bi jedinstvenu stopu poreza, ukidanje PDV-a na prijevoz...

'Želje i volje su jedno, fiskalne mogućnosti drugo. Moj tim i ja nikad nećemo Vladi predložiti nešto što će s jedne strane otvoriti prostor u poreznom prostoru, a biti u suprotnosti s ukupnom fiskalnom politikom. Sve u skladu s mogućnostima'.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić zauzima se za povećanje poreza na cigarete i druge proizvode koje smatra štetnima za zdravlje, no ministar Marić s tim se ne slaže.

'Razgovarat ćemo o tome i kad je posljednji put predlagao nešto slično za duhan, cijene su porasle oko dvije kune u prosjeku i mogu potvrditi da će tako biti i ovaj put. S jedne strane, gledamo element trošarinskog sustava, ali ne možemo zanemariti činjenicu da dijelimo 1300 kilometara granice sa zemljama koje nisu u EU, a tamo su cijene niže'.

Dakle, potvrđuje se da će pri kraju godine cijene porasti za duhan i alkohol, ali i bezalkoholna pića. Također, odlučio je smanjiti opću stopu PDV-a, iako mnogi analitičari kažu da to nije ostvarilo rezultate u drugim zemljama. Čini se kao da je to zbog predizbornog obećanja.

'Ta mjera je izglasana otprije i vrijedit će od 1. siječnja 2020. Kad gledamo o efektima, je li dovoljno to što će se sniziti s 25 na 24 posto, vidjet ćemo. Ali, u konačnici, ako ostane više novca u džepovima poslodavaca, mogli bi ga rasporediti u zapošljavanje i rast plaća', govori ministar, a morao je komentirati i snižavanje PDV-a ugostitelja na 13 posto zbog želje premijera Andreja Plenkovića:

'Ne bih o detaljima, ne volim to'

Naravno, sad treba vidjeti hoće li se sniziti cijene u kafićima, restoranima...

'Vidjeli smo dosta ograda kod ugostitelja, ali i ako ne dođe do njih, rekli su da će doći do zapošljavanja i porasta plaća. Dakle, bit će nekakav efekt, to je najbitnije. U pravilu, kad se snizi PDV, oči su uprte u to hoće li se smanjiti cijene. U povijesti, vidjeli smo, pale bi cijene voća, povrća i mesa. Jer, treba u obzir uzeti i tržište. A tko je kriv za to... To je sastavni dio ukupnog paketa kojim smo rasteretili poslodavce i građane za deset milijardi kuna. Zato, ako su već uvedene mjere, neka se to pretoči u plaće. Idemo svi skupa stvoriti pritisak tržišta, konkurencije i svega da se efekti izmjena vide tamo gdje treba', zaključio je Marić.