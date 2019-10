Kraj američko-njemačke idile: Strateško partnerstvo i prijateljstvo sve više sliče na otvorenu antipatiju

Svatko sa svoje strane, Merkel i Trump, doprinijeli su razvodnjavanju saveza koji je desetljećima čuvao zapadnu stranu Željezne zavjese, mada se površinski i dalje pokušava održati dojam da je sve u redu

Privatni život Donalda Trumpa ima neugodan običaj da se odrazi i u globalnoj politici. Dva njegova neuspješna braka, s Ivanom Zelničkovom i Marlom Maples , mogla bi se uzeti kao lekcija da američki predsjednik nije baš u stanju održati stabilne odnose sa svojim partnerima, a to izlazi na vidjelo i u desetljećima dugom braku između Njemačke i Sjedinjenih Američkih Država. On se također, čini se, raspada.

Trump također smatra, što je i stav brojnih ekonomista i analitičara, da bi Njemačka trebala smanjiti svoj izvozni višak jer zbog pozicije njemačke ekonomije u svijetu on donosi neravnotežu u globalnu trgovinu. Uz to, brojne su ideološke razlike, poput činjenice da Trump ne smatra zaštitu okoliša nečim o čemu bi se trebalo brinuti te je u tom smjeru vodio američku politiku od početka mandata, dok je ta tema vrlo bitna i prisutna u njemačkom političkom životu. Dodatnih razlika ima i u brojnim geopolitičkim pitanjima, poput odnosa Zapada prema Iranu, pri čemu Trump zagovara neprijateljski odnos, dok su europske države puno spremnije graditi mirniju budućnost.

Posljedice tih razlika lako su vidljive. Prema istraživanjima mišljenja, oko 85 posto njemačkih građana smatra da je odnos njihove zemlje i SAD-a 'loš' ili 'vrlo loš'. Većina ih želi da se Njemačka distancira od SAD-a, prenosi portal Politico. Na diplomatskoj razini podjela je također lako vidljiva. Kad je njemačka kancelarka Angela Merkel posjetila SAD krajem rujna radi sudjelovanja na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih naroda, nije se sastala s Trumpom iako je i on u isto vrijeme bio u New Yorku. Dvoje državnika nisu se sastali ni u svibnju, kad je Merkel također boravila u SAD-u, a iako je Trump ljetos izjavio da će rado posjetiti Merkel u Berlinu, zasad nema ozbiljnih planova za to. Zatopljenju odnosa sigurno nije pridonijelo ni to što se otkrilo da su američke tajne službe prisluškivale telefon Angele Merkel.