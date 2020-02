Končar održao poslovni skup u Crnoj Gori, primio ih i premijer Marković

S ciljem jačanja gospodarske suradnje uspješno je održan poslovni skup Končara kojem su prisustvovali ministrica gospodarstva Dragica Sekulić, ministar financija Crne Gore Darko Radunović, ministar prometa i pomorstva Osman Nurković, kao i Veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori Nj. E. Veselko Grubišić.

Tijekom proteklih desetljeća, Končar je na tržištu Crne Gore prisutan u području transporta (modernizaciji lokomotiva) te u području energetike. Društva Grupe Končar realizirala su brojne projekte izgradnje hidroelektrana te isporučila generatore, transformatore, sustave uzbuda i ostalu opremu iz proizvodnog programa Končar za hidroelektrane (HE) Perućica, HE Piva (Mratinje), HE Liverovići, HE Glava Zete itd. Prodaja na tržištu Crne Gore u posljednjih nekoliko godina najvećim se dijelom odnosi na isporuke opreme, prvenstveno proizvodnog programa društava Mjerni transformatori te Distributivni i specijalni transformatori.



'Malo je tvrtki u regiji koje se, poput nas, mogu pohvaliti gotovo stoljetnom tradicijom tijekom koje smo dobili povjerenje kupaca u više od 100 zemalja svijeta, na svim kontinentima. Ponosni smo što je na tržištu Crne Gore Končar svoj ugled uspješno počeo graditi prije sedam desetljeća, a vjerujemo da svojim iskustvom, stručnim znanjem i proizvodnim mogućnostima možemo odgovoriti na izazove daljnjeg razvoja elektroenergetskog sustava te tračničkog prijevoza Crne Gore', Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara.