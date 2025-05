Koliko iznosi alimentacija, tko je mora plaćati i što ako se ne plaća?

Raspodjela obveza prvenstveno ovisi o tome s kime dijete živi . Najčešće ono ostaje živjeti s jednim od roditelja i on svoj udio u obvezi uzdržavanja ispunjava svakodnevnom skrbi o njemu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom svoj doprinos daje u obliku novčane naknade (alimentacije).

Prema Obiteljskom zakonu , roditelji su dužni uzdržavati dijete do završetka školovanja, a najdulje do 26. godine života . U slučaju razvoda braka utvrđuje se obveza uzdržavanja djeteta za svakog roditelja odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Ako su roditelji razvedeni te i dalje žive s djetetom, mogu se sporazumjeti ili sud može odrediti da se zajednički skrbe o njemu, a njegove materijalne potrebe zadovoljavaju u skladu s prihodima svakoga od njih. Ako pak dijete ne živi ni s jednim roditeljem, alimentaciju su dužna plaćati oba roditelja.

Tko plaća uzdržavanje ako obveznik ne ispunjava svoju obvezu? Obveza uzdržavanja maloljetnog djeteta prenosi se na baku i djeda ako roditelj to nije u mogućnosti zbog radne nesposobnosti. Teret alimentacije može pasti i na maćehu ili očuha ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja ili ako su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom. Ako obveznici uzdržavanja ne ispunjavaju svoju obvezu, roditelj s kojim dijete živi ima pravo na državnu potporu za privremeno uzdržavanje. Novim zakonom, koji je stupio na snagu početkom ove godine, osnovan je alimentacijski fond iz kojeg se isplaćuju potpore, povećan je iznos naknade i produženo njeno vremensko trajanje. Iznos potpore sada je jednak zakonskom minimumu uzdržavanja. Po novome dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje do navršene 18. godine života, a nakon navršenih 18 godina ima pravo na privremeno uzdržavanje pod uvjetima propisanima za uzdržavanje punoljetnog djeteta sukladno propisu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

O čemu ovisi visina alimentacije?

Prilikom određivanja alimentacije sudskim putem procjenjuju se financijske mogućnosti roditelja dužnog je plaćati. Pritom se uzimaju u obzir njegovo imovinsko stanje, primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja. Pri utvrđivanju visine prihoda obveznika uzdržavanja uzimaju se u obzir svi primici, ne samo plaća. Ako o alimentaciji odlučuje sud, dužan je zatražiti od nadležnih institucija (Porezna uprava, Fina, HZMO, HZZO) podatke o svim izvorima prihoda. Visina alimentacije ovisi i o prihodima i o imovinskom stanju uzdržavane osobe, njezinoj sposobnosti za rad, mogućnosti zaposlenja, zdravstvenom stanju te drugim okolnostima. Jedna od glavnih odrednica za utvrđivanje alimentacije je zakonski minimum uzdržavanja te predstavlja donju granicu iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta.

Ove godine minimalna naknada povećana je za oko 15 posto u odnosu na lanjsku te za dijete do šest godina iznosi 224 eura (17 posto prosječne plaće), za dijete od sedam do 12 godina 264 eura (20 posto prosječne plaće), a za dijete od 13 do 18 godina 290 eura (22 posto prosječne plaće). Alimentacija može biti i niža od propisanog zakonskog minimuma u slučajevima kada roditelj uzdržava dvoje ili više djece ili ako dijete vlastitim prihodima doprinosi svojem uzdržavanju. Kako se izračunava iznos alimentacije?

Za izračunavanje konkretnog iznosa alimentacije koristi se tablica o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi i prihodima roditelja obveznika uzdržavanja. Tablica se ažurira jednom godišnje u skladu s kretanjem troškova života.