Provjerili smo kako se određuje alimentacija i koje sankcije snose nesavjesni roditelji

Oštre sankcije za neplaćanje alimentacije proizlaze iz Obiteljskog zakona , u kojem se propisuje kaznena odgovornost za roditelje koji ne izvršavaju svoje obveze. Do tri godine zatvora kazna je s kojom se suočava rastavljeni roditelj koji više mjeseci ne podmiruje financijsku obvezu uzdržavanja djeteta. Ako roditelj svoju obvezu ne ispunjava uredno i u cijelosti, drugi je roditelj dužan obavijestiti Centar za socijalnu skrb i on, ukoliko ovršni postupak ne uspije, pokreće tužbu protiv dužnika.

do 18. godine

Prema zakonu, roditelji su dužni uzdržavati dijete do završetka školovanja, a najdulje do 26. godine života. U slučaju razvoda braka utvrđuje se obveza uzdržavanja djeteta za svakog roditelja odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Tko plaća alimentaciju ako to roditelji ne mogu?

Obveznici uzdržavanja maloljetnog djeteta mogu biti djetetov baka ili djed ako roditelj to nije u mogućnosti zbog radne nesposobnosti. Ova odredba uvedena je u Obiteljski zakon 2014. i od tada je osporavaju umirovljeničke udruge ističući da takva mjera ne postoji ni u jednoj europskoj zemlji. Prema neslužbenim informacijama portala mirovina.hr, Vlada i umirovljeničke udruge dogovorili su ukidanje te odredbe, a odluka bi se trebala primjenjivati najkasnije od siječnja 2024.

Teret alimentacije može pasti i na maćehu ili očuha ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja ili kada su u trenutku smrti roditelja živjeli s pastorkom.

Po kojim kriterijima se određuje alimentacija?

Prilikom određivanja alimentacije sudskim putem, sud procjenjuje mogućnosti roditelja, uzimajući u obzir njegovo imovinsko stanje, sva primanja, vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja. Pritom treba uzeti u obzir prihode uzdržavane osobe, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju.

Zakon određuje minimum koji predstavlja donju granicu iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta.

Ove godine minimalna naknada povećana je za oko pet posto u odnosu na lanjsku te za dijete do šest godina iznosi 172,67 eura (17 posto prosječne plaće), za dijete od sedam do 12 godina 203,15 eura (20 posto prosječne plaće), a za dijete od 13 do 18 godina 223,46 eura (22 posto prosječne plaće).

Alimentacija može biti i niža od propisanog zakonskog minimuma u slučajevima kada roditelj uzdržava dvoje ili više djece ili ako dijete vlastitim prihodima doprinosi svojem uzdržavanju.