Kolakušić kazneno prijavio Peruška i Ramljaka zbog pogodovanja dijelu vjerovnika

Udruga Antikorupcija suca Mislava Kolakušića danas je podnijela kaznenu prijavu protiv bivšega izvanrednog povjerenika Agrokora Ante Ramljaka te Fabrisa Peruška, Irene Weber i nepoznatih osoba iz društva Tisak d.d. zbog više kaznenih djela

Iz dokumentacije kojom raspolaže udruga Antikorupcija proizlazi da je samo prema dvama društvima isplaćeno bez pravne osnove čak 49,6 milijuna kuna. S obzirom na to da je količina neprijavljenih tražbina višestruko veća od toga iznosa, postoji osnovana sumnja da je takvih nezakonitih plaćanja bilo još.

Iz jednog od objavljenih mailova, Kolakušić vidi da je Fabris Peruško bio svjestan problema jer u njemu piše da ne pristaje 'izmišljati podatke', odnosno, 'I'm not cooking my books' .

Dokumente koje je Kolakušić priložio kaznenoj prijavi izradio je, tvrdi on, sam Peruško. Iz njih je, prema Kolakušićevim riječima, vidljivo da je sadašnji izvanredni povjerenik još 2017. godine znao da su dijelu vjerovnika plaćeni deseci milijuna kuna bez pravne osnove i protivno zakonu.

'Temeljem dokumentacije koju su nam dostavili građani, podnijeli smo prijave protiv bivšeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, sadašnjeg Fabrisa Peruška, njegove zamjenice Irene Weber i članova uprave Tiska koji su izvršili nelegalna plaćanja. Član Uprave Tiska je bio svjestan da se nelegitimno plaćalo, a nije smjelo. Sastavio je i prezentaciju kojom je objasnio što se dogodilo, ali to nije prijavljeno institucijama. Izvandredna uprava i stečaj su iznimno precizni postupci. Stečaj nastupa u točnu minutu. Potraživanja temeljem tog zakona se prijavljuju u roku 60 dana. Ako ste zakasnili ijednu jedinu minutu, te prijave su odbačene. U tom postupku nema mogućnost povrata u prijašnje stanje. Isključivo, potraživanja postoje ako su prijavljena' oizjavio je Kolakušić.

Revizor Davor Banović rekao je kako je očito da je Izvanredna uprava mislila da će biti iznad zakona. Za formulaciju "I'm not cooking my books" koju Fabris Peruško, prema mailovima kojima raspolaže Kolakušić, kaže kako to priznanje kaznenog djela pronevjere, odnosno krivotvorenja službene isprave.