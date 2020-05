Iz izračuna prosjeka plaće u svrhu odobravanja kredita počinju se izuzimati razni dodaci, poput naknade za prijevoz, toplog obroka i slično, a postrožili su se i omjeri procjene vrijednosti nekretnine i iznosa kredita koji se temeljem te procjene može dobiti

Rast nezaposlenosti i niže plaće onih koji još imaju posao, ukazuju na sve niži standard hrvatskih građana uslijed krize zbog blokade izazvane koronavirusom. Analitičari očekuju da će se do kraja godine taj trend dodatno produbiti, plaće će, očekuje se, još pasti, privatni sektor već ih je rezao, prije svega na raznim dodacima, tamo gdje je to bilo najlakše provesti, dok se javni 'drži', ne da svoja prava, a budući da su izbori pred vratima, posve je izvjestan rok u kojem na tom planu neće doći baš ni do kakvih promjena.