Kako bi zadržale Austrijance, naše hotelske kuće odlučile se na novu mjeru - plaćaju im testiranja na koronu

Većina Austrijanaca je nakon što je njihova vlada stavila Hrvatsku na crvenu listu prekinula odmor i vratila se svojim kućama. Mnogi su otkazali rezervacije, a novi buking ide na kapaljku. Snažno je to pogodilo naše velike hotelske kuće koje su se zbog toga odlučile na novu mjeru - besplatno testiranje, odnosno sufinanciranje testiranja za goste iz Austrije

Naime prilikom povratka u Austriju iz Hrvatske trebaju predočiti negativan PCR test na Covid-19.

Adrisova Maistra tako omogućuje besplatno PCR testiranje za boravak u objektima do 15. rujna, i to po sljedećim kriterijima: za rezervacije od 1000 eura omogućuje se testiranje do dvije osobe, za rezervacije od 1500 eura do tri osobe, a za rezervacije od 2000 eura testiranje do četiri osobe.