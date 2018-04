Jandroković: Logično je da oni koji su posuđivali novac postanu vlasnici koncerna

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je u ponedjeljak nakon redovitog sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem kako je logično da oni koji su posuđivali novac Agrokoru postanu njegovi vlasnici i da ne vidi ništa loše u tome da u novoj vlasničkoj strukturi budu i ruske banke Sberbank i VTB

"Dakle, kad danas ocjenjujemo ovaj rasplet situacije, moramo voditi računa o tome gdje smo bili prije godinu dana, tko je odgovoran za to što se dogodilo prije godinu dana i vjerujem da će ova priča uspješno završiti, da će doći do nagodbe i da će to biti do sada najveći uspjeh ove Vlade", zaključio je Jandroković.

Mediji su ranije objavili da je Agrokor procijenjen na 2,6 milijardi eura, a da će u novoj tvrtki, u koju će biti prebačena imovina kompanija, Sberbank imati oko 30 posto vlasničkog udjela, dok će s drugom ruskom državnom bankom VTB-om držati oko 44 posto dionica nove kompanije. Obvezničari Agrokora imat će od 23 do 25 posto kompanije, pri čemu će Knighthead Capital držati od 10 do 12 posto Agrokora. Domaće banke imat će oko 10 posto udjela, a dobavljači oko osam posto.